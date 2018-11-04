Karayolları taşımacılığında reform niteliğinde uygulama! Anlık takip başladı

Ekonomi Servisi

Karayolu yolcu ve yük taşımacılığında anlık takip uygulamasına geçildi. Kayıt dışılığı önlemek amacıyla devreye giren U-ETDS uygulaması ile taşımacılıkta yeni bir dönem başlamış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu yolla verilerin daha sıhhatli elde edileceğini açıkladı. İşte Bakan Cahit Turhan’ın konuyla ilgili yaptığı dikkat çekici açıklamaları:

-Bugüne kadar, karayolunda seyahat eden yolcu veya taşınan yüklere ilişkin ülke olarak elimizde herhangi bir bilgi kaynağı maalesef bulunmuyordu. Yolcu taşımacılığıyla ilgili olarak ülkemizde günlük ne kadar yolcu taşınmakta, bu yolcular nereden nereye seyahat etmekte, en çok kullanılan güzergâhlar hangileri, yolcularımızın seyahat sıklığı ve seyahat ettiği saat dilimleri, mevsimsel hareketlilik, senelik zaman tarifelerinin takibi, engelli yolcuların hareketleri bilinmiyordu. Ayrıca eşya ve kargo taşımacılığıyla ilgili olarak ülkemizde günlük ne kadar eşya ve kargo taşındığı, taşınan eşya ve kargoların nereden nereye taşındığı, hangi güzergâhların sıklıkla kullanıldığı, ortalama ağırlıkları, kullanılan taşıtın cinsine kadar sayamadığımız birçok veriye sıhhatli olarak erişim bugüne kadar mümkün değildi. Ancak, 8 Ocak 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliğimiz sayesinde yasal altyapısı oluşturulan U-ETDS ile bugüne kadar erişimi mümkün olmayan tüm bilgilere anlık olarak ulaşmak mümkün hale gelecek.

-Taşınan yolcu, eşya ve kargonun artık anlık olarak takibi yapılarak, ülke genelinde karayolu taşımacılığının kapsamlı şekilde kayıt altına alınacak. Sistem e-devlet ile de entegre olacak. Yeni sistemle taşımacılık sektörüne ilişkin arz/talep dengesi, verimlilik, kapasite kullanımı ve ihtiyaçlar tespit edilebilecek ve zaman kaybedilmeden buna ilişkin gerekli tedbirlerin alınması imkanı doğacak. Diğer önemli bir yenilik ise taşımacılarımıza bakanlığımız ile ilgili her türlü işlemi e-devlet yoluyla yapma imkânı sağlanacak. Yetki belgesi, taşıt ile güzergâh ilavesi, tarife işlemleri ile ilgili 7/24 e-devlet portalı üzerinden zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın gerçekleştirilebilecek.

Yeni sistemin kapsama alanı

U-ETDS uygulaması A1, A2, B1, B2, D1, D2 yetki belgeli karayolu yolcu taşımacıları ile C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2 belgeli karayolu eşya ve kargo taşımacılarını kapsıyor.

Sistem nasıl işleyecek?

Bakan Turhan, sistemin görevlerini ve işleyişini şöyle açıkladı: “U-ETDS sistemi, öncelikle bir takip sistemidir. Bu çerçevede taşımacılarımız yaptığı faaliyetleri elektronik olarak bakanlığa iletecek. 1 Kasım itibariyle de bu bilgilerin gönderilmesi zorunlu hale getiriliyor. Bu kapsamda bakanlığımızca ilk etapta yolcu taşımacılarımızın U-ETDS sistemine bilgi gönderilmesini teminen, gerekli veri tabanı hazırlıkları, web servis uygulamaları ile e-devlet portalı üzerinden veri girişlerine imkân sağlayacak elektronik altyapı hazırlandı. Bu çerçevede taşımacılarımız yaptığı faaliyetleri iki yolla elektronik olarak iletebilecek. Bunlardan birincisi ‘web servis’ denilen yöntem. Bu yöntemde taşımacılarımız, kendi kullandıkları yazılımları kanalıyla istenilen bilgileri (yolcu bilgileri, sefer bilgileri, personel bilgileri) başka herhangi bir zahmete girmeden bakanlığın veri tabanına elektronik yolla gönderebilecek. İkinci yol ise herhangi bir yazılım kullanmayan firmaların elle kestikleri bilet bilgilerini e-devlet üzerinden kendi şifreleriyle sisteme girmeleri. Bu yol birinci yoldan daha zahmetli olsa da taşımacılarımız açısından bir alternatif olarak değerlendirilebilir.”