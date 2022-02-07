Karayolları ekipleri Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde zorlu mesaide

Yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Erzincan-Sivas güzergahında karla mücadele çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, şehirler arası güvenli seyahat ve taşımacılık için gece gündüz demeden yoğun mesai yapıyor.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki D-100 Karayolu'nun Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerini de kapsayan toplam 740 kilometrelik yol ağında çalışma yapan ekipler, dondurucu soğukta kar ve tipiyle mücadele ediyor.

İş makineleriyle kara yollarında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekipler, tipi, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yolcu ve sürücüler ile şifa bekleyen hastalara umut oluyor.

Emniyet, jandarma, meteoroloji ve AFAD personeli ile koordineli çalışan ekipler, sık sık yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, araçların güvenle seyahat etmesi için çabalıyor.

Yolda kalanlar bakımevinde misafir ediliyor

Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz, Kızıldağ ve Sakaltutan gibi 11 zorlu geçidin sorumluluk alanlarında bulunduğunu söyledi.

Birçok kurumla uyum ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını anlatan Horuz, şöyle konuştu:

"Özellikle Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığımız veriler bizim için hayati önem taşımaktadır. Onlardan aldığımız bilgiler ışığında stratejimizi belirleyip ona göre koordine oluyoruz. Meteorolojiden aldığımız verilere göre son yılların en yoğun karı düşmüş. Şu ana kadar Sakaltutan'da kar 104 santimetre kalınlığa ulaşmış durumda. Burada bir yandan karla mücadele ederken, diğer yandan da yolda kalan vatandaşlarımızı bakımevlerimizde misafir ederek her türlü hizmeti sunuyoruz."

Horuz, yolda kalan bazı vatandaşları da Valilik ve AFAD'ın destekleriyle barınacakları yerlere sevk ettiklerini, bölgede tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını anlattı.

"Sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düşüyor"

Zorlu coğrafyada 7/24 görev yaparken son teknoloji ile donatılmış yeni araçlarla karla mücadele ettiklerini aktaran Horuz, "Yüksek rakım nedeniyle bu bölgelerde hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Bu zor coğrafyada, zor şartlarda 7/24 görevimizi sürdürüyoruz ve insanların yakınlarına kavuşmaları için mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Horuz, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve tedbirli olmalarını isteyerek, "Kara yolunda fırtına ve tipi nedeniyle azla kar birikintisi olmasa da risk gördüğümüzde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini dikkate alarak kara yolunu trafiğe kapatıyoruz." ifadesini kullandı.

Karayolları 164 Şube Şefliği Lokman Hekim Bakımevi ekip başı Suat Peker de bölgedeki en zorlu geçitlerde görev yaptıklarını söyledi.

Karla mücadelenin stresli, zor ve tehlikeli bir iş olduğuna işaret eden Peker, "Kara yolunda bankete düşen ya da yoldan çıkarak mağdur olan sürücü ve yoluculara yardımcı oluyoruz. Onların araçlarını kurtararak yollarına devam etmelerini sağlıyoruz. Yoluna devam edemeyecek durumda olan araç sürücüleri ve yolcularını ise bakımevimizde misafir ederek her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz." diye konuştu.