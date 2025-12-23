  • İSTANBUL
Dünya Karayipler’de Savaş Çanları: Rusya Diplomat Ailelerini Tahliye Etmeye Başladı!
Dünya

Karayipler’de Savaş Çanları: Rusya Diplomat Ailelerini Tahliye Etmeye Başladı!

ABD ve Venezuela arasında tırmanan askeri gerilim, Karayipler’i barut fıçısına çevirdi. Rusya, Venezuela’ya "tam destek" ilan etmesinden saatler sonra diplomatik personelinin ailelerini tahliye etmeye başladı. Bu hamle, bölgede geniş kapsamlı bir ABD askeri operasyonunun çok yakın olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Güney Amerika’nın stratejik noktası Venezuela’da tansiyon, yerini sıcak çatışma beklentisine bıraktı. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen kritik telefon görüşmesinden "tam dayanışma" mesajı çıktı. Görüşmede, ABD’nin Karayipler’deki gemilere yönelik müdahaleleri ve bölgedeki askeri hareketliliği "uluslararası hukuk ihlali ve korsanlık" olarak nitelendirildi.

MOSKOVA'DAN MADURO YÖNETİMİNE TAM DESTEK SÖZÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Venezuela’yı hedef alan ekonomik ablukasını ve saldırgan tutumunu "kabul edilemez" olarak tanımladı. Moskova, Nicolas Maduro yönetimine ve Venezuela halkına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil tüm uluslararası platformlarda koşulsuz destek vereceğini taahhüt etti. Ancak bu stratejik destek mesajlarının hemen ardından gelen bir istihbarat, bölgedeki durumun vahametini ortaya koydu.

TAHLİYE KARARI ASKERİ OPERASYONUN HABERCİSİ Mİ?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sürpriz bir kararla Venezuela'da görevli diplomatlarının ailelerini ülkeden tahliye etmeye başladı. Uluslararası diplomasi çevrelerinde "askeri müdahaleden hemen önceki son adım" olarak görülen bu tahliye, ABD’nin bölgede bir askeri operasyona hazırlandığı iddialarını güçlendirdi. Karayipler’de deniz güvenliğinin tehlikeye girmesi ve karşılıklı tehditlerin artmasıyla birlikte, bölge küresel bir güç savaşına sahne olma riskiyle karşı karşıya kaldı.

