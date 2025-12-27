Karayiplerde Korsan Savaşı! Haydut devlet dünyayı ateşe atıyor

Diplomasi trafiği hiç bu kadar ısınmamıştı! ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya karşı başlattığı sert "petrol savaşı", Karayip Havzası’nı adeta barut fıçısına çevirdi. Yaptırımlı tankerlerin geçişini engellemek için "tam abluka" emri veren Trump’a Venezuela cephesinden yanıt gecikmedi: "Bu bir uluslararası korsanlıktır!"

"HAYDUT DEVLET" ÇIKIŞI: TİCARETİN KURALLARI YIKILIYOR!

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Doç. Dr. Berat Akıncı, yaşanan süreci sıradan bir bölgesel gerginlik değil, küresel bir sistem krizi olarak tanımladı. Trump’ın BM üyesi bağımsız bir ülkeye yönelik hamlelerini sert dille eleştiren Akıncı, tarihe geçecek bir tespitte bulundu:

"ABD artık ticaret anlayışını 'haydut devlet' çizgisine taşıdı. Bu sadece Venezuela’nın değil, tüm dünyanın sorunu. Artık hiçbir ülke 'Benim ticaretim güvende' diyemeyecek!"

GÖLGE FİLOYA "PENÇE" OPERASYONU

Aralık 2025'te düğmeye basan Trump yönetimi, uluslararası sularda petrol tankerlerini durdurup denetlemeye başladı. Sadece bununla da kalmayan Washington, Venezuela petrolüne dokunan ülkelere yüzde 25 ek tarife sopasını gösterdi. Akıncı’ya göre bu durum, ülkelerin güvenlik ve ticaret planlarını çöpe atıp sil baştan yapmalarına neden olacak büyük bir belirsizlik dalgası yaratıyor.

PETROLÜ VAR AMA HUZURU YOK!

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen Venezuela’nın neden pazarın dışında kaldığına dikkat çeken Akıncı, bölgenin bilerek istikrarsızlaştırıldığını vurguladı. Ancak merak edilen soruya da yanıt verdi: Benzin fiyatları uçacak mı?

Kısa Vade: OPEC’in üretim kapasitesi sayesinde fiyatlarda henüz dev bir sıçrama beklenmiyor.

Eğer bu "savaş tehdidi" yayılırsa, küresel piyasalar hiç görmediği bir kaosla tanışabilir!

KÜRESEL SİSTEM "YORGUN" VE "BELİRSİZ"

Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu’daki ateş çemberinden yorulan dünya devletleri, şimdi de Trump’ın Karayipler’deki hamleleriyle sarsılıyor. Doç. Dr. Akıncı’nın uyarısı net: "Serbest ticaret dönemi bitiyor, 'kimin gücü kime yeterse' dönemi başlıyor!"