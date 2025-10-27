Karayipler alarmda! 5. kategoriye yükseldi

Karayipler bölgesi, son yılların en güçlü kasırgalarından biriyle karşı karşıya. ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda seyreden Melissa Kasırgası'na ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, havadan yapılan gözlemlere göre rüzgar hızı saatte 260 kilometreye kadar çıkan kasırganın şiddetinin, en tehlikeli seviye anlamına gelen ‘5’inci kategori’ sınıfına yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, Melissa Kasırgası'nın, ilerleyen günlerde Jamaika ve Küba'da ‘yıkıcı’ fırtınaya, Karayipler bölgesinin diğer yerlerinde de şiddetli yağışlara, sel baskınlarına ve heyelanlara yol açabileceği belirtildi.