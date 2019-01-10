0553 313 94 23

Karayılan'ın telsiz talimatı ortaya çıktı! PKK üç buçuk atıyor

PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın Aralık 2018'de teröristlere telsiz üzerinden ilettiği talimatlar, örgütün girdiği çıkmazdan kurtulmak için büyük çaba sarf ettiğini gözler önüne seriyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:05
Karayılan'ın telsiz talimatı ortaya çıktı! PKK üç buçuk atıyor

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, aralarında HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de bulunduğu isimlerin yaptığı açlık grevleriyle yeni bir eylem süreci başlatmayı hedefliyor.

Edinilen bilgiye göre, özellikle son 2 yılda yurt içi ve dışında güvenlik güçlerince aralıksız sürdürülen operasyonlarda aralarında sözde lider kadrosunda yer alan isimlerin de bulunduğu çok sayıda teröristi etkisiz hale getirilen ve eleman temininde güçlük çeken PKK, örgüt içindeki eylemsizliği sonlandırmak amacıyla yeni çıkış noktaları arıyor.

Amacına ulaşmak için büyükşehirlerde eylemler yapmaya çalışan bölücü terör örgütü, silahlı eylemlerin yanı sıra farklı taktik arayışından da vazgeçmiyor.

Karayılan telsizden talimatlar yağdırdı

PKK elebaşılarından "Cemal" kod adlı Karayılan">Murat Karayılan'ın hazırladığı ve sözde Halk Savunma Merkez Karargahı tarafından 29 Aralık 2018'de örgüt kadrolarına telsizden iletilen talimatlar, örgütün girdiği çıkmazdan kurtulmak için büyük çaba sarf ettiğini gözler önüne seriyor.

Talimatta örgütün kuruluşunun 41. yılı yeni bir sürecin başlangıcı olarak nitelendirilirken bu sürecin sonunda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sözde "tecridin" kaldırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Ayrıca söz konusu tarih itibarıyla "direniş" başlatıldığı iddia edilerek, tüm teröristler bu amaç doğrultusunda eyleme çağrılıyor.

Öte yandan, talimatta Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 31 Ocak'tan bu yana Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, PKK'nın emriyle 7 Kasım 2018'de başladığı açlık grevine işaret ediliyor.

Güven'in, eylemi kendi inisiyatifiyle başlattığını öne süren PKK, sahiplendiği açlık grevini örgüt içinde eylemsizliğin sonlandırılması ve terör örgütü üyelerinin harekete geçirilmesi için başlangıç noktası görüyor.

PKK, kitle hareketleri oluşturmak için HDP ve diğer oluşumlara görev biçti

Teröristlere iletilen talimatlarda söz konusu açlık grevi, bir taraftan sözde direnişin başlangıcı olarak nitelendirilirken diğer taraftan da 2019'a "toplumsal direniş atmosferinde girildiği" iddiasıyla teröristler motive edilmeye çalışılıyor.

Güvenlik uzmanları, bu durumu, "PKK'nın içinde bulunduğu çıkmazı aşmak için terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeniden muhatap olarak alınmasını stratejik hedef haline getirdiği" şeklinde yorumluyor.

Uzmanlar, PKK'nın bir yandan terör saldırılarıyla kaos ortamı oluşturmayı diğer yandan da kitle hareketi başlatmayı planladığına dikkati çekiyor.

PKK'nın kitle hareketleri başlatmak için HDP ve diğer oluşumlarına rol biçtiğini belirten güvenlik uzmanları, bunun bir yolu olarak terör örgütünün açlık grevi eylemlerini denediğini ifade ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:05
  1. Hakkari
  2. Diyarbakır
  3. PKK
  4. PKK elebaşı Abdullah Öcalan
  5. PKK'lı teröristler
  6. Murat Karayılan
  7. PKK'nın telsiz konuşmaları
  8. PKK'da panik
  9. PKK'dan yeni talimatlar
  10. terör operasyonları
  11. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nohut suyu kalbinize iyi gelir
    1. Nohut suyu kalbinize iyi gelir
    2. Hugo Rodallega dolandırıcılardan son..
    3. Çaldığı kameraları internetten satmak..
    4. Karayılan'ın telsiz talimatı ortaya..
    5. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
    6. Evde hazırlayacağınız mis gibi bir..
    7. "Polis veya sivil halk, kim olursa..
    8. Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı
    9. Doğu Türkistanlılara vahdet çağrısı
    10. Şehit ailesinin dolandırıldığı iddiası
    11. Sinop'ta balıkçı teknesi battı!..
    12. Brezilyalı yıldız Mariano kararını..
    13. Ankara niye gri şehir?
    14. YPG'li teröristler, ÖSO aracını ABD..
    15. Kafaya poşeti takmak
    16. “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli..
    17. Tavşanlı, fakültesine kavuştu
    18. "Kendiliğinden çıkan Hint..
    19. Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında..
    20. Kalp nakli bekleyen Cemre için,..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi