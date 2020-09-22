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Sağlık Karayemiş nedir? Karayemişin bilinmeyen faydaları
Sağlık

Karayemiş nedir? Karayemişin bilinmeyen faydaları

Taflan olarak da adlandırılan karayemiş, Karadeniz'de yetişen ve sağlığa inanılmaz faydalar sağlayan besindir. Peki karayemiş nelere iyi gelir? İşte karayemişin bilinmeyen faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-09-22 02:45:00 -
Karayemiş nedir? Karayemişin bilinmeyen faydaları

Gül ailesine ait olan karayemiş, Karadeniz'de yetişir. Laz üzümü, laz kirazı, laz yemişi ve taflan olarak da adlandırılmaktadır. Sağlığa inanılmaz faydalarıyla bilinen karayemiş, yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç kullanılmasının yanı sıra çok güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. C vitamini deposu olan bu inanılmaz besin, bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkilidir.

Peki karayemiş nelere iyi gelir? İşte karayemişin bilinmeyen faydaları...

- Vücudu zararlı toksin ve hücrelerden arındırır.

- Vücudu birçok hastalığa karşı korur. Vücut direncini arttırır.

- Virüs ve bakterilere karşı etkilidir.

- Güçlü bir antioksidandır. Yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkilidir.

- Düzenli bir şekilde tüketildiğinde karın şişkinliği ve kabızlık sorunlarına iyi gelir.

- Mide, bağırsak ve böbrekleri temizler.

- Kalsiyum bakımından zengin olmasıyla birlikte kemik ve kas sağlığını korur. Kemik erimesini önler.

- İçerdiği yüksek lif ile birlikte uzun süreli tokluk hissi verir.

- Sinirleri yatıştırır, depresyon ve stres gibi rahatsızlıkların oluşmasını engeller.

- Kronik uykusuzluğa karşı birebirdir.

- Yapılan birçok araştırma, karayemişin şeker hastalığına iyi geldiğini göstermiştir.

Ancak aşırı tüketildiğinde ishale yol açabildiği unutulmamalıdır.

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