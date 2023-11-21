Karaya oturan Pallada’nın mürettebatı gemiden eşyalarını topladı

Kdz. Ereğli ilçesinde önceki gün yaşanan kuvvetli fırtına sebebiyle sürüklenen Kamerun bandalı kuru yük gemisi 13 mürettebatı ile karaya oturdu.

Geminin personeli ekipler tarafından kurtarılırken ikiye bölünen gemide büyük hasar meydana geldi.

Hava koşullarının normale dönmeye başladıktan sonra karaya oturan Pallada isimli geminin çevresine denizden şerit çekildi. Personel de gemiye çıkarak eşyalarını aldı.

Dehşet anlarını gazetecilere anlatan Azerbaycan uyruklu Ümit Hasanov şöyle dedi:

“Gemi ortadan bölündü sürüklenmeye başladı. Şanslıyız ki biz ölmedik. Gemi çevrilseydi biz su altında kalacaktık. Ben köprü üzerine çıkarak SOS sinyali verdim. Çok zor durum yaşadık. O anlarda canımı kurtarmak istedim. Zorla kurtulduk. Şimdi sağız. Onların battığını anonsunu duyduk. Anonsta yardım istiyor. Can çekişiyor. Çok zor durum yaşadık. Onlara yardım edemedik. Ben dümende vardiya tutuyordum. Batıp gitsek bizi bulsunlar diye o videoyu çekmiştim. Yardım istedim. Bu şaka değil. Ben dalgıç gemiciyim. Hayatta kalmak için SOS sinyali verdim. Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliğe yardım istedim. Kimse gelemezdi çok rüzgar vardı” diye o anları anlattı.

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