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Yerel Karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
Yerel

Karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 09:59:00 -
Karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor

Çanakkale Boğazı’nda, sabaha karşı karaya oturan 142 metre uzunluğundaki mısır yüklü kargo gemisinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Romanya'dan İtalya'ya mısır götüren 'Kapıtan Shyriagin' adlı 142 metre uzunluğundaki kargo gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu. Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu sevk edildi.
Kargo gemisinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

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