Karavancılar neye uğradığını şaşırdı! Tahliye edin çağrısı…

Yaz sezonunda karavan ile seyahat eden ve belirledikleri rotalar üzerinde kamp yapan karavan sahiplerine yeni uyarı yapıldı. Antalya’nın ünlü turistik bölgesi, Konyaaltı’nda 19 Mayıs 2023 tarihi itibariyle karavanların park halinde durulması yasaklanmıştı. Ancak mevcut karavan yasağına uymayanlara yönelik yeni bir uygulama başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından mevcut karavan sahiplerine tebligat gönderildi ve belirlenen süre içerisinde bulundukları alandan ayrılmayan karavanların çekilececeği belirtildi. İşte konu ile ilgili tüm detaylar sitemizde.

Antalya’nın farklı noktalarında özellikle pandemi döneminden bu yana sayıları her geçen yıl biraz daha artan karavan tatilcileri şikayetlere konu oluyor.

Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili’ne yürüme mesafesinde ya da sahil bandında park halindeki karavanların çevreye rahatsızlık verdiğini öne süren mahalleli ile zaman zaman karavancılar arasında gerginlik yaşanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin karavan park çalışması sürerken, parkın araç sayısının ihtiyacı karşılayamayacağını iddia eden karavan sahipleri ise mahalle aralarında park ettikleri karavanlarında yaşamaya devam ediyor.