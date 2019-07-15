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Karatede ’Dan’ sınavı yapıldı

Karate Federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ’Dan’ sınavı tamamlandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
Karatede ’Dan’ sınavı yapıldı

Karate Federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ’Dan’ sınavı tamamlandı. 6 ayda bir tekrarlanan sınavda bu kez karate sporcusu yetiştiren hocalar ter döktü. Sınav öncesi yapılan seremonide 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarda anıldı.


İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yer alan Osman Solakoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan ’Dan’ sınavına Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da katılarak seremoni öncesi bütün antrenör ve sporculara başarılar diledi. Başkan Delihasan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinerek, o gece onurlu duruş sergileyen karate camiasıyla gurur duyduğunu ifade etti.



"Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz"


Türk milletinin vatanseverliği ve kahramanlığıyla dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurgulayan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:


"Bundan üç yıl önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir milletin vatanına, bayrağına ve dinine nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizi bölmek ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı yüce milletimizin vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı aziz milletimiz, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Birlik ve beraberlik içinde, her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz devletimizi, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. 15 Temmuz’un yıl dönümünde vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız için bedenlerini siper etmiş ve canını vermiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”


Türkiye Karate Federasyonu Dan Kurul Başkanı 7. Dan Recep Onat ise sınav hakkında verdiği bilgilerde şunları söyledi:


"Karate Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve yılda 2 kere yapılan Dan sınavının ilkinin 2. ayağını yapıyoruz. İlk ayağı 7 Temmuz’da Ankara’da yapıldı. 2. ayağı ise İstanbul Osman Solakoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdik. Ankara’da yaklaşık 100 antrenör ve sporcu dan sınavına katılırken, İstanbul’daki sınava 180 antrenör ve sporcu katıldı. 4 stilde yapılan sınavı başarılı bir şekilde tamamladık. Sınava 2. Dan ile başlayıp 7. Dan’a kadar sporcu ve antrenörler katıldı."

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
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