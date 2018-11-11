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Karate Şampiyonası'nda Özçelik dünya ikincisi oldu

Madrid'de gerçekleştirilen Dünya Karate Şampiyonası'nda Özçelik, kumite 50 kiloda dünya ikincisi oldu.

11 Kasım 2018 Pazar 11:16
Karate Şampiyonası'nda Özçelik dünya ikincisi oldu

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden 24'üncü Dünya Karate Şampiyonası'nda beşinci gün tamamlandı. Türkiye, bireysel 12 dalda madalyaların dağıtıldığı günü bir gümüş ve üç bronz madalya ile kapattı. Wizink Center'daki beşinci gün müsabakalarında tatamiye çıkan en son isim olan Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Japon Miho Miyahara ile karşılaştı. Dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan son Avrupa şampiyonu milli karateci, ilk dakika dolarken bir anlık hatası sonucu rakibine üç puan bıraktı. 17 saniye sonra bir puan alan Serap, kalan sürede baskılı olsa da istediği puanları alamayınca tatamiden 3-1 yenik ayrıldı.

Dünya ikincisi olarak organizasyonu noktalayan Serap Özçelik Arapoğlu, 2014'te dünya şampiyonu, 2012'de de dünya üçüncüsü olmuştu.

TÜRKİYE 4 MADALYA KAZANDI
Bireysel dalda 12 madalyanın dağıtıldığı 24'üncü Dünya Karate Şampiyonası'nın beşinci gününde Türk karateciler, çıktıkları beş madalya mücadelesinden dört madalya çıkardı. Sabah seansında Alparslan Yamanoğlu kumite +84 kiloda, Uğur Aktaş da kumite 84 kiloda kariyerlerinin ilk büyükler Dünya Şampiyonası bronz madalyasını kazanırken, kumite 61 kiloda Merve Çoban, rakibine mağlup olarak beşinci sırada organizasyonu noktaladı. Akşam seansında ferdi kata dalında dünya üçüncüsü olan Ali Sofuoğlu da tarihi bir başarı elde ederek Türkiye'nin bu dalda ilk Dünya Karate Şampiyonası madalyası kazanan ismi oldu.

6 Kasım Salı günü başlayan 24'üncü Dünya Karate Şampiyonası, yarın yapılacak takım kata ve kumite müsabakalarının ardından sona erecek.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:16
  1. dünya karate şampiyonası
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