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Karate Milli Takımı'ndan Avrupa'da tam kadro madalya sevinci

- 54. Avrupa Karate Şampiyonası'na 18 kişilik kadro ile katılan Karate Milli Takımı'nda tüm sporcular madalya kazandı- Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasını 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı- Eltemur ailesinin 3 üyesi de madalya aldı- Toplamda 11 branşta madalya kazanan Karate Milli Takımı, şampiyonada en fazla madalya elde eden ekip olurken, genel klasmanda İspanya'nın ardından 2. sırada yer buldu

31 Mart 2019 Pazar 14:42
Karate Milli Takımı'ndan Avrupa'da tam kadro madalya sevinci


GUADALAJARA (AA) - İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'na 18 kişilik kadro ile katılan Karate Milli Takımı'nda tüm sporcular madalya kazandı.

Şampiyonanın son günü erkek takımlarda iki final mücadelesi verilirken, kumitede altın, katada gümüş madalya elde edildi.

Kumite Milli Takımı finalde Sırbistan ile karşılaştı. 5 maçlık seriyi 3-0 kazanan Kumite Milli Takımı şampiyon oldu. Sırp rakiplerine karşı tatamiye çıkan sporculardan Uğur Aktaş 2-0, Alparslan Yamanoğlu 4-0, Murat Öz de 5-2 kazanırken, 3. maçta mücadele eden Burak Uygur 0-0 berabere kaldı.

İlk defa bir Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Kata Milli Takımı, final maçında İspanya'nın 0.08 puan gerisinde (26.96-26.88) kalarak Avrupa ikincisi oldu. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Kata Milli Takımı, bu sonuçla tarihindeki en iyi başarısına imza attı.

Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı


- Eltemur ailesinin üç sporcusu da madalya aldı


Şampiyonaya milli sporcu Erman Eltemur, eşi Dilara Eltemur ve kız kardeşi Eda Eltemur katılırken, üçünün de madalya kazanması dikkati çekti.

Organizasyonda Erman Eltemur, Erkek Kumite Milli Takımı ile altın, Eda Eltemur, Kadın Kumite Milli Takımı ile gümüş ve Dilara Eltemur da kata branşında bronz madalya aldı.

Şampiyonada öne çıkan diğer bir isim ise 9 yıl aradan sonra milli formayı giyen 41 yaşındaki Yıldız Aras oldu. Aras, Kadın Kumite Milli Takımı ile gümüş madalya kazanarak, Avrupa şampiyonalarından madalya ile dönen en yaşlı sporcu oldu.

Karate Milli Takımı, 54. Avrupa Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı. Şampiyonada en fazla madalyayı kazanan takım olan milliler, genel klasmanda ev sahibi İspanya'nın (5 altın, 1 bronz) ardından ikinci sırada yer buldu.

54. Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcularımız:

Altın madalya: Uğur Aktaş (Kumite 84 kilo), Merve Çoban (Kumite 61 kilo), Erkek Kumite Milli Takımı (Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz, Enes Bulut, Muratcan Deniz).

Gümüş madalya: Kadın Kumite Milli Takımı (Yıldız Aras, Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Merve Çoban), Tuba Yakan (Kumite 55 kilo), Ali Sofuoğlu (Kata), Erkek Kata Milli Takımı (Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran).

Bronz madalya: Meltem Hocaoğlu (Kumite 68 kilo), Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 50 kilo), Eray Şamdan (Kumite 60 kilo), Dilara Eltemur (Kata).



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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:42
  1. Avrupa Karate Şampiyonası
  2. hepsi madalya kazandı
  3. KARATE
  4. milli sporcular

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