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Karatay: "Kanser ve kalp hastalıklarına karşı lahana tüketin"

''Dünyanın en önemli, en sağlıklı yiyeceği lahanadır." İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu belirtti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:57
Karatay: "Kanser ve kalp hastalıklarına karşı lahana tüketin"

Lahananın kışın tüketilmesi gerektiğini belirten Karatay, şöyle konuştu:

 EN DOĞAL PROBİYOTİKTİR

"Dünyanın en önemli, en sağlıklı yiyeceği lahanadır. Doğal olarak ev turşusu yapıldığı zaman, camın içinde, turşu da en doğal probiyotiktir. Kışın bol bol lahana yiyin, bol bol lahana çorbası için, çocukları alıştırın bol bol lahana çorbası içsinler. O zaman hastalanmazsınız. Lahananın her türlü yemeğini yiyebilirsiniz. Ama lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzaymır olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler." şekinde konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:57
  1. Lahana
  2. Canan Karatay
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