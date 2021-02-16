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Sağlık Karatay diyeti nedir? Karatay diyeti nasıl yapılır?
Sağlık

Karatay diyeti nedir? Karatay diyeti nasıl yapılır?

Diyet yapmak isteyenlerin karşısına çıkan Karatay diyeti, içeriği ile dikkat çekmektedir. Peki Karatay diyeti nedir? Karatay diyeti nasıl yapılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-16 11:52:00 -
Karatay diyeti nedir? Karatay diyeti nasıl yapılır?

Zayıflamak isteyenlerin öncelikli olarak tercih ettiği Karatay diyeti uygularken az kalorili ve yağ yakıcı besinler tüketilmektedir. Özellikle vücudun belli bölgelerindeki yağlardan kurtulmak için Karatay diyeti uygulamak faydalı olacaktır. Bu diyet ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz mümkündür.

Prof. Dr. Canan Karatay tarafından oluşturulan bu diyet, tamamen doğal ve sağlıklı beslenme üzerine kuruludur. Diyet mönülerinde asla onu bunu yemek yasak değildir. Ancak hazır gıda ve unlu mamullerden uzak durmamızı tavsiye eder. Çünkü diyetin en önemli maddesi doğal ve sağlıklı beslenmektir. Karatay diyetini uygulayanlar hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermektedirler. Peki Karatay diyeti nasıl uygulanır?

Karatay diyeti örnek menü

Karatay diyetini uygulamak isteyenler için bir günlük örnek menü:

Kahvaltı: 2 adet kayısı kıvamında pişirilmiş yumurta, 8 adet siyah zeytin, bir çay bardağı kadar ceviz içi, bir avuç kadar beyaz peynir, 4 tane kuru kayısı, şekersiz çay

Öğle: Bir avuç kadar dana söğüş, zeytinyağlı fasulye, mevsim salatası, bir su bardağı tuzsuz ayran

Akşam: Bir porsiyon balık (ızgara ve ya buğulama), keten tohumu eklenen mevsim sebzelerinden salata

Ara öğün: Karatay diyetinde ara öğün yoktur. Ancak bazı durumlarda bir avuç fıstık, ceviz ve leblebi gibi kuru yemişler ile ara öğün yenilebilir.

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