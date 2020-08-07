Karatay, Akıllı Teknolojiler Merkezi bilimle yükseliyor

Bu kapsamda, tarım kenti Konya’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen 5 milyon euroluk KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi’ni hayata geçirdi. Konya, Türkiye tarım makineleri ve alet ihracatının yüzde 45, tarım makinelerinde kullanılan parçaların yüzde 100, traktörlerde kullanılan parçaların yüzde 90 ve Türkiye tarım makineleri üretiminin yüzde 65’ini karşılıyor. Projenin Konya’da hayata geçirilmesi ile Tarım 4.0 ve Hassas Tarım platformlarına uygun ekipman üretmek, toprağın verimini arttırmak, gübre ilaç ve su dengesini en uygun seviyede tutarak ve hassas hasat toplama uygulamaları ile verimi en üst seviyeye ulaştırmak amaçlanıyordu. Bu hedefe ulaşma yolunda epeyce yol alındı. KTO Karatay Üniversitesi akademisyenlerinin de katkı sağladığı ve KOBİ’lere akıllı makine üretme becerisinin de kazandırılması öngörülen proje ile tarımda verimin ve ihracat gelirlerinin arttırılması da hedefler arasında yer alıyor. Üniversitenin bu yıl açılan ve ilk öğrencilerini bekleyen bölümleri ise şöyle: Dış Ticaret ve Mekatronik, Pilotaj Bölümü. Türkiye’de planör eğitimiyle kendi uçaklarıyla ve kendi pistinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanına sahip olan KTO Karatay Üniversitesi, Pilotaj Bölümü’ne geçen yıl beşi yüzde 100 burslu, 35’i ise ücretli olmak üzere toplamda 40 öğrenci kabul edeceğini duyurmuştu. Temel hedef, modern teknolojilere dayalı altyapı ve laboratuvar imkânları ile özellikle uygulama becerisi yüksek, bilgi ve donanımı kuvvetli mühendisler yetiştirmek ve böylece ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak.