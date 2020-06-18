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Sağlık

Karataş’dan teşekkür ziyareti

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Vaka sayılarına göre iyileşme oranında en yüksek, vefat oranında en düşük il olması nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:32:58 -
Karataş’dan teşekkür ziyareti

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Vaka sayılarına göre iyileşme oranında en yüksek, vefat oranında en düşük il olması nedeniyle yetkililere teşekkür etti.


İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis İl Sağlık Müdürü Dr.Mahmut Arık ve Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Erkan Kurtaran’ı ziyaret ederek, Kilis’in Türkiye genelinde Covid-19 ile mücadele kapsamında, vaka sayısına göre iyileşme oranında en yüksek, vefat oranında en düşük il olması vesilesi ile tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.


Karataş, “AK Parti ailesi olarak İl Sağlık Müdürümüz ve Sayın Başhekimimiz nezdinde tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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