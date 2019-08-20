Karasu’da çöpleri toplanmayan mahalleli isyan etti

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir mahallede çöplerin toplanmaması vatandaşı mağdur ediyor.

Karasu ilçesi Kıran Mahallesinde çöplerin toplanmaması vatandaşı mağdur ediyor. Çöplerin yaydığı kokulardan rahatsız olduklarını aynı zamanda sağlık açısından da tehdit unsuru oluşturduklarını dile getirdi. Birçok kez yetkilileri aramalarına rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını ve bu konuda mağdur olduklarını belirterek yetkililerden bir çözüm yolu istediler.

En son Kurban Bayram’ında önce çöplerin toplandığını dile getiren mahalle sakinlerinden Hasan Kaya,”Çöplerin toplanmamasından dolayı sağlığımız tehdit altında. Aynı zamanda birçok kez aramamıza rağmen kimse bu konuyla ilgilenmedi. Kokulardan dolayı rahatsız oluyoruz çöpler en son Kurban Bayramından önce toplandı. O günden beri gelen giden yok. Muhtarda sorumsuz o da ilgilenmiyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz yetkililerden çözüm yolu bekliyoruz. Mahallemizde temizlik istiyoruz” dedi.