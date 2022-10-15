Karasu Limanı Karadeniz’in yeni ticaret merkezi oldu

Limanın toplam ticaret hacmi de 8.1 milyar Euro oldu. IC Karasu Liman Müdürü Gökçen Erdem, bu tutarın daha da yukarıya taşınacağını vurguladı. Erdem, “Lojistik ve tedarik sorunu gösterdi ki modern limanlar, ülkelerin dış dünyayla bağlantılarında son derece önemli bir konuma sahip. Ocak 2017’de ilk geminin ziyaretiyle faaliyete başlayan ve hizmetlerini kesintisiz büyüterek geliştiren IC Karasu Limanı, Türkiye’nin Karadeniz’e açılan en önemli ticaret kapılarından biri olarak ülkemiz için çok önemli hizmetler sunuyor” dedi. IC Karasu Limanı’nın doğrudan ve dolaylı hizmetlerle binlerce insana nitelikli istihdam sağladığının altını çizen Erdem, “Liman, tarım ürünlerinin hedef pazarlara zaman kaybedilmeden hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak hem çevrenin korunmasına hem tarımsal verimliliğe hem de ihracata önemli katkıda bulunuyor” şeklinde konuştu.