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Karasu hastalığı nedir?

Türkiye'de halk arasında 'göz tansiyonu' ya da 'karasu hastalığı' olarak da bilinen ve her 100 kişiden 2’sini etkileyen glokomun görülme sıklığı da yaş ilerledikçe artıyor. 40 yaş üzerinde daha sık görülen glokom tedavi edilmezse kalıcı görme kaybına neden oluyor. Peki, Karasu hastalığı nedir?

17 Eylül 2019 Salı 00:43
Karasu hastalığı nedir?

Türkiye'de halk arasında 'göz tansiyonu' ya da 'karasu hastalığı' olarak da bilinen ve her 100 kişiden 2’sini etkileyen glokomun görülme sıklığı da yaş ilerledikçe artıyor. 40 yaş üzerinde daha sık görülen glokom tedavi edilmezse kalıcı görme kaybına neden oluyor. Peki, Karasu hastalığı nedir?

Karasu hastalığı nedir?

Göz duvarının iç yüzeyi bir basınç altındadır. Bu durumu, kabaca, gözkapakları kapalıyken gözün üzerine iki parmakla basarak saptamak mümkündür. Göz doktorları özel aygıtlar yardımıyla bu basıncı kesin olarak saptayabilirler. Basıncın sürekli artmasına glokom ya da karasu adı verilir.

Genellikle gözlerin ikisi birden bu hasta1ığa yakalanır. Hastalık, görme sinirlerinin zedelenmesine ve görüş açısının daralmasına neden olur. Göz içindeki basıncın artması, başka göz hastalıklarında da görülebilir. Fakat çoğu zaman tamamen sağ1ık1ı gözleri yakalayan bir hastalıktır ve sinirsel etkenler büyük rol oynarlar.

Belirtileri: İki tür glokom vardır. Basit glokom, krizlere neden olmaz, ama görme güçlükleri hastayı doktora gitmeye zorlar. Ameliyatlar bu durumda etkili olmaz ve çoğu zaman muhtemel bir kör1üğün önüne geçilemez. iltihaplı glokomda geçici göz kararmaları, gözlerin önünde renkli daireler görülmesi, hafif baş ve göz ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Şiddetli ve tek yanlı baş ağrısı, göz. boş1uğunda dayanılmaz basınçlar yapar. Alında, diş1erde, yanaklarda zonklama ve görme güçlükleri glokom krizlerinde ortaya çıkan şikayet1erdir. Göz akları kriz sırasında kanlı ve suludur.

Kornea tabakası dumanlı, gözbebekleri büyük ve sabittir.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 00:43
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