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Kararnameler 3 ay içinde TBMM'de görüşülecek

TBMM Başkanı Yıldırım, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla Meclis İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

02 Ekim 2018 Salı 07:45
Kararnameler 3 ay içinde TBMM'de görüşülecek

∂ Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde and içecek.
∂ Başkanlık Divanının üye sayısı Başkan hariç tutularak belirlenecek.
∂ Görevde bulunan veya ayrılmış olan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilecek.
∂ Bütçe kanun tekliflerinin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına yürütme temsilcisi veya temsilcileri görüş bildirmek üzere katılacak.
∂ Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, 3 ay içinde TBMM'de öncelikle görüşülecek ve karara bağlanacak. 3 ay içinde görüşülüp karara bağlanamayan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kendiliğinden yürürlükten kalkacak.
∂ Meclis, Cumhurbaşkanının talebiyle her defasında 4 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal süresini uzatabilecek.
∂ "Güvenoyu", "gensoru" ve "sözlü soru" gibi araçlar içtüzükten ayıklandı. "Yazılı soru", "genel görüşme" ve "Meclis araştırması" mekanizmaları yeniden tanımlandı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:45
  1. binali yıldırım
  2. meclis

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