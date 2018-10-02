Kararnameler 3 ay içinde TBMM'de görüşülecek

∂ Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde and içecek.

∂ Başkanlık Divanının üye sayısı Başkan hariç tutularak belirlenecek.

∂ Görevde bulunan veya ayrılmış olan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilecek.

∂ Bütçe kanun tekliflerinin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına yürütme temsilcisi veya temsilcileri görüş bildirmek üzere katılacak.

∂ Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, 3 ay içinde TBMM'de öncelikle görüşülecek ve karara bağlanacak. 3 ay içinde görüşülüp karara bağlanamayan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kendiliğinden yürürlükten kalkacak.

∂ Meclis, Cumhurbaşkanının talebiyle her defasında 4 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal süresini uzatabilecek.

∂ "Güvenoyu", "gensoru" ve "sözlü soru" gibi araçlar içtüzükten ayıklandı. "Yazılı soru", "genel görüşme" ve "Meclis araştırması" mekanizmaları yeniden tanımlandı.