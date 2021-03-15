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Gündem Karar'ın İlahiyatçısı Öztürk ülkeyi terk etti! Giderayak çirkin ifadeler kullandı
Gündem

Karar'ın İlahiyatçısı Öztürk ülkeyi terk etti! Giderayak çirkin ifadeler kullandı

İslam'a yönelik tepki çeken sözlerinden sonra Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden istifa eden Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öztürk, Türkiye'yi terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 17:25:00 -
Karar'ın İlahiyatçısı Öztürk ülkeyi terk etti! Giderayak çirkin ifadeler kullandı

 Yeniakit.com.tr 

Karar'ın İlahiyatçısı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye'yi terk ederek Almanya'ya gitti. Son olarak; Peygamberimiz'in (SAV) vefatından sonra sahabenin koltuk kavgasına girdiği iftirasını atarak, "Hz. Peygamber'in dizinin dibinde 20-30 senelik bir ömür geçir, bizzat vahiy ve Peygamber'in rehberliğinde yaşa, fakat daha onun cenazesi defnedilmeden koltuk kavgasına, hır güre başla." ifadelerini kullanan Karar'ın İlahiyatçısı, Türkiye'den ayrılırken giderayak çirkin bir paylaşımda bulundu:

"Artık gidelim... Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim. Doktora tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile Sakarya'daki tacizci Nurullah'a devrettim. İlahiyat işleri artık onlara teslim."

Hadsiz ifadeleri sonrasında istifa etmişti

Almanya'daki Münster Wilhelm Üniversitesi'nin İslam Teolojisi bölümünde çalışacağı öğrenilen Mustafa Öztürk, Yüce Kur'an'daki bazı Ayet-i Kerimeleri örnek gösterek "Bu Allah’ın dili olabilir mi?" şeklinde hadsiz ifadeler kullanmıştı. Öztürk, gelen tepkilerden sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevinden istifa etmişti. Türkiye'yi terk ederek Almanya'ya giden Öztürk'ün Karar ile yollarını ayırıp ayırmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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