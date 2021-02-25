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Ekonomi Karar'ın ardından Odatv de dolar artışını Berat Albayrak'a bağladı
Ekonomi

Karar'ın ardından Odatv de dolar artışını Berat Albayrak'a bağladı

Karar gazetesinin ardından Odatv de dolardaki artışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'la ilgili yaptığı açıklamalara bağlayarak paranoya yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 18:59:00 - 2021-02-25 19:21:06
Karar'ın ardından Odatv de dolar artışını Berat Albayrak'a bağladı

Yeniakit.com.tr

Asparagas haberler ile itibar suikastı yapan yandaş medya, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak üzerinden yeni bir algı operasyonuna girişti.

Dolardaki hareketliliği her fırsatta hükümete yönelik bir ‘karalama malzemesi’ haline getiren muhalif medya, dolardaki yükselişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berat Albayrak’la ilgili yaptığı açıklamalara bağladı.

Reform açıklamaları doları düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk ve ekonomide yapılacak reform müjdesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları ile Türk Lirasının dolar karşısındaki değeri arttı.

AB yayın organı Euronews de, 2021 yılının başından bu yana Erdoğan’ın reform sözlerinin yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını belirterek Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kazandığını yazmıştı.

Dolardaki düşüşü Berat Albayrak'ın istifasına bağladı

Dolardaki düşüşü hükümet aleyhine çevirmeyi beceren yandaş medya bu durumu Berat Albayrak’ın istifasına bağlamıştı.

İstifasının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen CHP ve avaneleri Berat Albayrak ve ailesine yönelik çirkin ithamların şiddetini artırarak devam ettiriyor.
CHP ve solak medyanın Berat Albayrak’a yönelik çirkin operasyonuna yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarda bulundu.

CHP'nin yıpratma operasyonuna Erdoğan'dan tepki

Erdoğan "CHP'nin itibar suikastlarıyla saldırdığı Berat Bey'in gösterdiği gayretlerin şahidiyiz." ifadelerini kullanarak CHP’nin yıpratma operasyonuna tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi ve Odatv ise dolarda yaşanan artışı Erdoğan’ın Berat Albayrak’a destek açıklamasına bağladı.

Berat Albayrak’ın adının gündeme gelmesinden dolayı doların arttığını ileri süren Karar gazetesinin ardından Odatv de “Erdoğan “Albayrak” dedi dolar bu hale geldi” ifadelerini kullanarak gülünç duruma düştü.

İyice paranoyak oldular! “Berat Albayrak’ın adı geçince…”
İyice paranoyak oldular! “Berat Albayrak’ın adı geçince…”

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İyice paranoyak oldular! “Berat Albayrak’ın adı geçince…”

 

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Yorumlar

Biz de Şahidiz

Ülkeyi ailesi ile yönetmeye çalışan rejimin elindeki malzeme bu. Ya aile dışından ehil insanlarla çalışacak ya da bundan iyisi mümkün değildir.
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Leventbay

Ne tl nin deger kazanmasi rssmen yerlerde surunuyor .  
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