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Kararı veren hâkim eşcinsel iddiası!

10 Kasım törenlerinde "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Ş'yi skandal bir kararla tutuklayan hakimin eşcinsel ilişki yaşadığı gerekçesiyle Diyarbakır'dan Edirne'ye sürüldüğü iddia edildi.

13 Kasım 2018 Salı 12:58

Emine Ş’yi tutuklayan hakim hakkında şok bir iddia gündeme geldi. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Kadir Tuncay’ın yakın korumalarıyla eşcinsel ilişki yaşadığının Whatsapp yazışmalarıyla ortaya çıkması nedeniyle 2017’de HSK tarafından Diyarbakır’dan Edirne’ye ‘sürüldüğü’ iddia edildi.

Şarkıcı Sıla’ya sahip çıkanlar nerede?

Öte yandan, Anıtkabir provokatörü Elif Sultan Kalsen gibi teröristlere sahip çıkan CHP, PKK’lı teröristler için ayağa kalkan sözde “Barış İçin Akademisyenler”, Kadem ve Mor Çete gibi kadın STK’ları Emine Ş.’nin mağduriyetine karşı sessiz kaldı. 15 Temmuz etkinliklerine ‘şov’ diyen, Gezi kalkışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ölü ya da diri ele geçirileceğini” söyleyen Sıla Gençoğlu’nun başına iş gelince arayıp, “yanındayız” mesajı veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 21 yaşındaki kız öğrencinin tutuklanarak hapse atılması karşısında sessizliğe büründü.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:58
  1. Diyarbakır
  2. Emine Ş
  3. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Kadir Tuncay
  4. Whatsapp
  5. HSK
  6. Anıtkabir provokatörü Elif Sultan Kalsen
  7. CHP
  8. PKK
  9. Barış İçin Akademisyenler
  10. Kadem
  11. Mor Çete
  12. STK
  13. 15 Temmuz etkinlikleri
  14. Gezi kalkışması
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  16. ölü ya da diri ele geçirileceğini
  17. Sıla Gençoğlu
  18. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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