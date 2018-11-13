Kararı veren hâkim eşcinsel iddiası!

Emine Ş’yi tutuklayan hakim hakkında şok bir iddia gündeme geldi. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Kadir Tuncay’ın yakın korumalarıyla eşcinsel ilişki yaşadığının Whatsapp yazışmalarıyla ortaya çıkması nedeniyle 2017’de HSK tarafından Diyarbakır’dan Edirne’ye ‘sürüldüğü’ iddia edildi.

Şarkıcı Sıla’ya sahip çıkanlar nerede?

Öte yandan, Anıtkabir provokatörü Elif Sultan Kalsen gibi teröristlere sahip çıkan CHP, PKK’lı teröristler için ayağa kalkan sözde “Barış İçin Akademisyenler”, Kadem ve Mor Çete gibi kadın STK’ları Emine Ş.’nin mağduriyetine karşı sessiz kaldı. 15 Temmuz etkinliklerine ‘şov’ diyen, Gezi kalkışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ölü ya da diri ele geçirileceğini” söyleyen Sıla Gençoğlu’nun başına iş gelince arayıp, “yanındayız” mesajı veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 21 yaşındaki kız öğrencinin tutuklanarak hapse atılması karşısında sessizliğe büründü.