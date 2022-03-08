Kararı duyurdular! Rusya’daki petrol ve doğalgaz projelerinden çekilecekler
İngiliz petrol şirketi Shell, Rusya’daki petrol ve doğalgaz projelerinden çekilmeyi planladığını ve bu ülkeden gereksinim hâlinde plansız yapılan spot gaz alımlarını durduracağını açıkladı.
İngiliz petrol şirketi Shell, Rusya’daki petrol ve doğalgaz projelerinden çekilmeyi planladığını ve bu ülkeden gereksinim hâlinde plansız yapılan spot gaz alımlarını durduracağını açıkladı.
Şirket yetkilileri, Ukrayna’daki gelişmeler sebebiyle aldıklarını söyledikleri bu kararların, Rusya karşıtı yaptırımlarının ilk adımı olduğunu kaydetti.