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Gündem Kararı duyurdular! Rusya’daki petrol ve doğalgaz projelerinden çekilecekler
Gündem

Kararı duyurdular! Rusya’daki petrol ve doğalgaz projelerinden çekilecekler

İngiliz petrol şirketi Shell, Rusya’daki petrol ve doğalgaz projelerinden çekilmeyi planladığını ve bu ülkeden gereksinim hâlinde plansız yapılan spot gaz alımlarını durduracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 14:15:00 -
Kararı duyurdular! Rusya’daki petrol ve doğalgaz projelerinden çekilecekler

İngiliz petrol şirketi Shell, Rusya’daki petrol ve doğalgaz projelerinden çekilmeyi planladığını ve bu ülkeden gereksinim hâlinde plansız yapılan spot gaz alımlarını durduracağını açıkladı.

Şirket yetkilileri, Ukrayna’daki gelişmeler sebebiyle aldıklarını söyledikleri bu kararların, Rusya karşıtı yaptırımlarının ilk adımı olduğunu kaydetti.

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