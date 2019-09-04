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"Karar vermemdeki son nokta Obradovic ile konuşmamdı"

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Derrick Williams: "En büyük etki Obradovic'in beni araması oldu. Bana güvendiğini aktarması beni etkiledi"- "Çok sert ve agresif bir takım göreceksiniz"- "Türkiye kazanmaya çok yakındı"

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:52
"Karar vermemdeki son nokta Obradovic ile konuşmamdı"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko'nun yeni oyuncularından Derrick Williams, sarı-lacivertli kulübe gelişinde başantrenör Zeljko Obradovic'in güveninin etkili olduğunu söyledi.

FB TV'ye konuşan Williams, tecrübeli antrenörle yaptığı telefon görüşmesinin ardından İstanbul'a gelme kararı aldığını ifade etti.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk elde etmek istediğini kaydeden Williams şunları söyledi:

"Aslında buraya gelmemin bir sebebi var. Geçen sene Bayern Münih ile Avrupa'da şampiyonluk yaşadıktan sonra bir adım daha ileri gidip, Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayabileceğim bir takıma gelmek istedim. Burası bir oyuncu için gelinebilecek en iyi takım. Henüz maç oynamadık ama antrenmanlarımız bile büyük mücadele içinde geçiyor. New York'ta arkadaşlarımla özel idman yapıyordum. Menajerim üst üst birkaç kez arayınca bir durum olduğunu anladım. Aradığımda Fenerbahçe Beko'nun teklifinden bahsetti. En büyük etki Obradovic'in beni araması oldu. Bana güvendiğini aktarması beni etkiledi. Karar vermemdeki son nokta Obradovic ile konuşmamdı. Obradovic detaylara inanılmaz önem veriyor. 5 yıl üst üste bir takım değişen oyunculara rağmen Dörtlü Final'e kalıyorsa; en iyisi ile çalışıyoruz, diyebiliriz."


- "Çok sert ve agresif bir takım göreceksiniz"


Taraftarların sevgisinden etkilendiğini ifade eden ABD'li basketbolcu, "İstanbul'a geldiğimden beri taraftarın artarak sevgisini hissediyorum. Basketbolda hedef her zaman en iyi takımı yenmektir. Fenerbahçe Beko bir numaraydı ve Bayern Münih gibi küçük bir kulüp için kazanmak ümidimiz yokken bile Fenerbahçe karşısında kazanmak inanılmaz bir şey oldu. Buraya geliş sebeplerimden biri buydu. İç sahada bizim taraftarlarımızdan çok Fenerbahçe taraftarı vardı. Çok sert ve agresif bir takım göreceksiniz. Taraftarlarla kulüp birleşince sanki Fenerbahçe dünyaya karşı oluyor. Çünkü herkes sizi yenmek istiyor. Bende de asıl olan enerji, efor ve düzgün oynamak." şeklinde konuştu.


- "Türkiye kazanmaya çok yakındı"


2019 FIBA Dünya Kupası'nda dün oynanan ABD-Türkiye maçı ile ilgili konuşan Williams şunları kaydetti:

"Maçı izlemeyi çok istedim ama fırsatım olmadı. Zaten dün antrenman sonrasında herkes soyunma odasında bunu konuşuyordu. İki takım ve ülke içinde inanılmaz bir şeydi. Türkiye basketbol konusunda gelişen ve büyüyen bir takım. NBA'de birçok oyuncusu var. ABD'de de uzun süredir dünyanın en iyi takımı. Diğer ülkelerin aradaki farkı kapatması ve kazanmaya yaklaşması bile bence çok güzel. Türkiye kazanmaya çok yakındı ama bu da tecrübe oldu.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:52
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