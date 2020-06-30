Karar verildi! İranlı isme idam cezası
İran'da sosyal medya üzerinden rejim karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen gazeteci Ruhullah Zam idam cezasına çarptırıldı.
İran’da 2017 yılında ülkede kötüleşen ekonomik duruma karşı düzenlenen protestoların körüklenmesine sosyal medya üzerinden yardımcı olduğu söylenen gazeteci Ruhullah Zam hakkında idam kararı verildi.
Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, bugün düzenlediği basın toplantısında sosyal medya üzerinden rejim karşıtı faaliyetler yapan Ruhullah Zam hakkında idam kararı verildiğini duyurdu.
Paris’te yaşayan Zam, gizemini hala koruyan bir şekilde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yakalanarak İran’a getirilmişti.
Ruhullah Zam, Telegram’da kurduğu Amad News kanalında İranlı yetkililer aleyhinde bilgiler paylaşıyor ve ülkedeki protestoları destekleyen açıklamalar yapıyordu.
Pişman olduğunu söyledi
Zam daha sonra İran devlet televizyonunda yayınlanan itiraf videosu ile ülke gündeminin zirvesine oturmuştu.
Son yıllarda yaptığı faaliyet ve açıklamalar için özür dileyen Zam, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylemişti.
Ruhullah Zam’ın babası olan, 1980’lerin başında hükümet görevinde bulunan Şii din adamı Muhammed Ali Zam, İran medyasında Temmuz 2017’de yayınlanan bir mektup kaleme alarak, oğlunun Amad News’teki yayınları ve açıklamalarını desteklemediğini ifade etmişti.