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Karar sonrası maske dağıtımı hızlandı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca Maske takma zorunluluğunun gelmesinin ardından ilçede maske dağıtımını hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:38:04 -
Karar sonrası maske dağıtımı hızlandı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca Maske takma zorunluluğunun gelmesinin ardından ilçede maske dağıtımını hızlandırdı.


Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca geçtiğimiz günlerde alınan maske takma zorunluluğu ile ilgili olarak Kaynaşlı Belediyesi vatandaşların maske sıkıntısı çekmemesi için maske dağıtımını hızlandırdı. Daha önce 20 bin maskenin dağıtıldığı Kaynaşlı’da, yasağın başlamasının ardından 10 bin maske daha dağıtıldı. Kaynaşlı Belediyesi Beyaz Masa’dan vatandaşların ücretsiz olarak temin edebildiği maskeler ayrıca ev ev de vatandaşlara dağıtılıyor.

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