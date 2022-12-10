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Gündem Karar Resmi Gazete'de! Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Gündem

Karar Resmi Gazete'de! Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 10:12:00 -
Karar Resmi Gazete'de! Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Karara göre üniversitelere atanan rektörler şöyle;

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Turan

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz

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