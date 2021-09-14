Karar anketlerde Davutoğlu ve Babacan’ı gazladı! Akıllara Temel Karamollaoğlu'nun sözleri geldi

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun yanında olduğu bilinen Karar gazetesi, ilginç bir propagandaya imza atarak Doğu’daki Kürt seçmeninin sandıktaki tutumunun AK Parti’den uzaklaştığını öne sürdü.

Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın konuğu olan Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, AK Parti'nin bölgede 8 puan kaybettiğini kaydetti. Girasun, AK Parti’den kopan oyları Deva ve Gelecek Partisi’ne kaydığını iddia ederek, “Artık bölgede DEVA ve Gelecek gibi iki siyasi parti var bölgede. Bu iki parti AK Parti'nin Kürt oylarına ve Türkiye'deki AK Parti'den rahatsız muhafazakar oylarına talipler. Türkiye'de AK Parti'ye oy veren seçmenlere baktığımız zaman AK Partili seçmenlerin ilk uğrakları daha çok Deva ve Gelecek partileri gibi duruyor” dedi.

Akıllara Temel Karamollaoğlu'nun sözleri geldi

Fakat Karara gazetesinin Deva ve Gelecek Partisi’ni gazladığı haberi akıllara Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun itirafını getirdi. Temel Karamollaoğlu, bir konuşmasında Deva Partisi ve Gelecek Partisi’nin hayal kırıklığı oluşturduğunu ima etmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a atıfta bulunan Karamollaoğlu, "Babacan- Davutoğlu ve Gül'ün AK Parti'den yüzde 20-30 koparmasını bekliyorduk, öyle olmadı!" ifadelerini kullandı.