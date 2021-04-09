Karapınar GES ekonomiye olumlu katkı sunacak! Enerji üretiminde güneşin payını yüzde 20 arttıracak

Dev projeler ortaya koyan Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye için önemini vurguladı.

Uzaydan görülecek

“Hem ülkemizin hem de gezegenimizin geleceğinin anahtarı yenilenebilir enerjide” diyen Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı: “Gerek Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası gerekse Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), Türkiye’ye ekonomik ve çevresel yönden büyük katkı sunacak. Karapınar GES tamamlandığında 3.5 milyon adet panelle bin megavat üretim kapasitesine sahip olacak. 2 bin 600 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılacak ve Türkiye’nin uzaydan görülebilen ilk yapısı olacak.”

Yapımı devam ediyor

Kalyoncu, şöyle devam etti: “Karapınar GES, ülkemizin toplam enerji üretiminde güneşin payını yüzde 20 arttıracak. Santralin ülkeye, bölgeye ve çevreye çok büyük katkıları olacak. Şu anda yapımı devam etmesine rağmen 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve halihazırda Türkiye’nin en büyük GES’i haline gelmiş durumda. Gerek fabrikamızın gerekse santralimizin üretim tesisi olmanın ötesinde sektöre ve ülkeye hizmet edecek birer teknoloji ya da bilgi üssü olmasını hedefliyoruz. Gayemiz yatırımlarımızın bilime katkıları ve tasarımlarıyla öne çıkmaları. Bu minvalde fabrikamızda Ar-Ge merkezini devreye aldık.” Enerji alanında önemli aşama aldıklarına işaret eden Kalyoncu, “Ülkemiz, atılan adımlarla dünyada iyi bir konuma geldi. Daha gidilecek yol var ve biz de bu yolda ilerlemeye, çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tasarım yarışmasında kazanan belli oldu

1 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen Karapınar GES’in mimari tasarım yarışması sonuçlandı. Santralin binası için düzenlenen yarışmada Türkiye’nin önemli mimarlık ofisleri tarafından hazırlanan 61 proje yarıştı. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren projeler belli oldu. Mimar Caner Bilgin ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin’in ‘Vaha’ isimli projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Bilgin’i tebrik etti. Kalyoncu, diğer yarışmacılara ve jüri üyelerine teşekkür etti.

Bilgi merkezi olacak

Jüri üyelerinden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Kübra Kalyoncu Şeherli ise şunları söyledi: “Karapınar GES geleceğe yönelik enerji hedefleri açısından sadece ekonomik değil sembolik bir değeri de bulunuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle de güneş enerjisi alanında yapılan yatırımlar ülkemize küresel rekabette güç kazandıracak. Bu büyük yatırımın ifade ettiklerine uygun simgesel bir yapıyla buluşmasını arzu ettik ve bu mimari tasarım yarışmasını gerçekleştirdik. Yarışma çok keyifli ve heyecanlıydı ancak birbirinden iyi projeler içinden birinciyi seçmek de bir o kadar zorlayıcıydı. Gelinen noktada kazanan proje baz alınarak inşa edilecek SCADA Merkezi, sadece bir yönetim binası olmayacak. Türkiye’de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin, öğrencilerin yararlanabilecekleri bir teknoloji ve bilgi merkezi olarak da hizmet verecek.”