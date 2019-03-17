Karaovalı gençlerden Tosun’a tam destek

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Karaovalı gençler tarafından coşkuyla karşılandı. Karaovalı gençler, Mehmet Tosun’u “Karaova seninle gurur duyuyor” ve “Adam gibi adam Tosun başkan" sloganlarıyla karşılayarak tam destek sözü verdi.

Seçim çalışmalarına gece gündüz devam eden Mehmet Tosun ziyaretlerine ata topraklarında devam etti. Mumcular Mahallesinde esnafları ziyaret eden Mehmet Tosun ardından Karaovalı gençlerle Mumcular Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Tosun burada gençlerin “Karaova seninle gurur duyuyor” sloganları ve meşalelerle karşılandı. Büyük coşku içerisinde salona giren Mehmet Tosun, burada da “Karaova seninle gurur duyuyor” sloganları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Salonu dolduran gençlerle tek tek selamlaşan Mehmet Tosun, “Sizlerle gurur duyuyorum” diyerek başladığı konuşmasında “Bugün bir daha gördüm ki, doğup büyüdüğüm Karaova’nın insanları bizi bağrına basmış. Başarmak için kararlı, azimli tam yol ileri gidiyoruz” dedi.

Hizmet İçin Değişim Şart

Bodrum’da hizmet için değişimin şart olduğunu belirten Mehmet Tosun, “Karaova önemli bir yer. 1970’li, 80’li yıllarda Bodrum ekonomisinin döndüğü yerdi. 2019 yılına girdiğimiz bu süreçte hak ettiği payı maalesef Bodrum ekonomisinden alamıyor. Bugün aranızda belediye başkanlığı yapmış büyükleriniz var, seçilmiş muhtarlarımız var, muhtar adaylarımız var, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

“Doğup büyüdüğüm topraklara ayrıca önem vereceğiz” diyen Mehmet Tosun, Mumcular bölgesinde başta yollar olmak üzere çevre düzenlemelerinin çok eksik olduğu bölgede 2 yıl içerisinde tüm çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Spor ve Eğitime Destekler Artarak Devam Edecek

“Karaovaspor bizim gururumuz” diyen Mehmet Tosun, kulüp için ne gerekiyorsa yapılacağını belirttiği konuşmasında, “Sahamız yenilenecek. Karaovasporumuz bu bölgedeki gençlerimizin spor yaptığı, sporunda her branşında öne çıkmış bir kulüp olacak. Bu da bizimle olacak” dedi.

Bölgedeki eğitim kurumlarıyla ilgili sıkıntılar olduğunu dile getiren Tosun, “Okullarımızın fiziki şartlarında sıkıntılar var. Okullarımızı okul aile birliklerimize bırakmayacağız. Öğretmenlerimizin ve okul aile birliklerimizin yanında olacağız. Mumcular’a, gerekiyorsa beş yıl içinde yeni okul yapacağız arkadaşlar” dedi. Eğitim konusunda bölgeye bir yüksekokul yapılması konusunda da girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Mehmet Tosun, belediyenin eğitime, eskisinden daha çok destek vereceğini söyledi.

“Personelin Muhatabı Benim”

Kendileri hakkında yapılan dedikodulara burada da değinen Mehmet Tosun, hiçbir belediye personelinin işten çıkarılmayacağını belirterek, “ Her belediye personeli işine devam edecek. Maaşlarını zamanında alacak. Sosyal hakları iyileştirilecek. Dolayısıyla Mehmet Tosun belediye personelinin yanında olacak. Bodrum Belediyemizin en önemli varlığı personel varlığıdır. O gençlerimizin, o emekçi çalışanlarımızın mücadelesinin yanında olacağız. Hepsinin garantörü, muhatabı benim. Bu konu da kapanmıştır.” dedi.

El Sanatları Köyü Kurulacak

Göreve geldiklerinde Etrim bölgesine el sanatlı köyü kuracaklarını belirten Mehmet Tosun, “Benim Karaovalı hemşehrilerim, kadınlarımız, gençlerimiz orada çalışacaklar. Halı tezgahlarımız olacak, kilim tezgahlarımız olacak. Orada, yörede ürettiğimiz ürünler satılacak. El sanatlarının üretildiği ve satıldığı bir yer olacak. Aynı zamanda da tur güzergahına aldırmak suretiyleKaraova’ya bir canlılık getirecek ve bu projeyi önümüzdeki beş yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Çünkü önümüzdeki süreçte sizin bir evladınız var, o da size hizmet edecek” dedi.

“Tüm Mahalleler Bodrum’a Yakışır Hale Gelecek”

Eskiden köy olan ve büyükşehir yasasıyla mahalle olan Karaova bölgesindeki tüm mahallelerde muhtarlarla birlikte el ele vererek tüm mahalleleri Bodrum’a yakışır hale getireceklerini belirten Mehmet Tosun, her mahalleyi iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştıracaklarını söyledi.

Konuşması boyunca Karaovalı gençler tarafından “Adam gibi adam Tosun başkan” sloganlarıyla desteklenen Tosun, konuşmasının sonunda, İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı.

Mehmet Tosun ve beraberindekiler büyük coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandıkları Mumcular’dan yine aynı coşku ve sevgi gösterileri arasında ayrıldı.