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Karaova bölgesi Mehmet Tosun diyor

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum’un her yerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

21 Mart 2019 Perşembe 00:16
Karaova bölgesi Mehmet Tosun diyor

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum’un her yerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Mehmet Tosun gittiği her yerde yoğun katılım ve destek sözleriyle karşılanıyor.


Karaova Bölgesinde Mahalle ziyaretlerine devam Mehmet Tosun, Çömlekçi’den başladığı ziyaretlerinde Armutçuk, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın tam destek sözü verdiği Mehmet Tosun’a ziyaretinde İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.


Büyükşehir yasasıyla eskiden köy olan yerlerin mahalle olduğunu belirten Mehmet Tosun, bu süreçte mahallelerin yeterli hizmet alamadığını sözlerine ekleyerek, “Burada muhtarımız var, muhtar adaylarımız var, ben hepsine başarılar diliyorum. Özellikle bu beş yıllık süre içerisinde muhtarlarımız iki belediye arasında gittiler geldiler ama sorunlarımız çözülmedi, sorunlarımız birikti. Ekonomik sıkıntıyla birlikte bizim Çömlekçi Mahallesinde bu çevrede oturan vatandaşlarımızın durumu içler acısı. Burada sizler tarımsal üretim yapıyorsunuz, hayvancılık yapıyorsunuz, maalesef ve maalesef elde ettiğiniz ürünlerden satarak elde ettiğiniz gelir artık işletme giderlerini karşılamıyor ve önümüzdeki süreçte işimiz daha da zor. Üstelik belediye hizmetleri de yetersiz.” dedi.


31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerle Bodrum’a hizmet edecek belediye başkanının seçileceğine dikkat çeken Mehmet Tosun, “Bodrum’un kaderinin ve Çömlekçi’nin kaderinin oylanacağı bir seçim tarihine doğru gidiyoruz. Sizden ricam şu; Ben bu bölgenin çocuğuyum, bu bölgenin evladıyım, öyle bir destek verin ki Çömlekçi’den, Çömlekçi düğer yerlere örnek olsun” dedi. Vatandaşlarda alkışlarla Tosun’a destek verdi.


Mehmet Tosun’a ziyaretlerinde eşlik eden İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun Çömlekçi’de yaptığı konuşmada, Mehmet Tosun için “Meselelere hâkim, yani belediyecilik nedir? Nasıl Yapılır? Bilen bir kardeşiniz. Bunun için bu seçim parti seçimi değil, bu seçim şahıs seçimidir, Mehmet Tosun kardeşimiz belediyecilikte bir marka kardeşimizdir. Bodrum’da dünyaya açılan bir markadır. Bunun için bu seçimde bu iki markayı birleştirelim diyorum” dedi.


Çömleçi’den Armutçuk’a geçen Mehmet Tosun ve beraberindekiler burada da vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Mehmet Tosun, Konacık Belediye başkanlığı döneminde görev yeri olmamalarına rağmen köyün su kuyusu başta olmak üzere birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek, vatandaşlardan destek istedi. Vatandaşlarda hizmet gelmesi için değişimin şart olduğuna inandıklarını belirterek Mehmet Tosun’a alkışlarla destek sözü verdi.


Armutçuk’da da vatandaşları tek tek dinleyen Mehmet Tosun, bütün sorunların iyi belediyecilik hizmetleriyle çözüme kavuşacağını belirterek vatandaşlardan destek istedi ve Armutçuk’dan ayrıldı.


Mehmet Tosun Aşağı Mazı’da yine vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Tosun burada yaptığı konuşmada mazeret üretmeden hizmet için çalışacaklarını, büyükşehir yasasıyla yaşanan sorunları da bildiklerini belirterek, “Değerli hemşehrilerim artık önümüzdeki süreçte Bodrum için değişim şart. Bunu da Mehmet Tosun ve ekibi gerçekleştirecek. Bu değişi mi gerçekleştiriyor muyuz?” dedi ve vatandaşların yoğun alkışla desteğini aldı.


Aşağı Mazı’da birçok problemin olduğunu dile getiren Mehmet Tosun, su ve elektrik problemlerinin yaşandığını bildikleri Mazı’yı iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştırarak, tüm sorunların üstesinden geleceklerini ve daha önce hizmet gitmeyen bir çok noktaya da hizmet getireceklerini söyledi. Mehmet Tosun konuşmasının ardından vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi. Mehmet Tosun, vatandaşları tek tek dinleyerek çözüm yolları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Aşağı Mazı’da vatandaşların tam desteğini alan Mehmet Tosun daha sonra Yukarı Mazı’da vatandaşlarla bir araya geldi.


Burada da yoğun bir katılımla çiçeklerle karşılanan Mehmet Tosun, vatandaşlara, kendisine ve ekibine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 00:16
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