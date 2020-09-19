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Aktüel Karantinaya alınan Şirvan ilçe merkezinde giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor
Aktüel

Karantinaya alınan Şirvan ilçe merkezinde giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor

Kaymakam Recep Hasar: - "Tedarik zincirinde, dışarıdan gelen personelin gelip gitmesinde, ağır hastalarımızın hastaneye nakillerinde bir sıkıntı yok"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 18:39:02 -
Karantinaya alınan Şirvan ilçe merkezinde giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor

SİİRT (AA) - Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Şirvan ilçesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kovid-19 testi sonucu pozitif çıkan vaka ile bunlara teması olanların sayısında artış olması nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra Ormanbağı köyü ile Kayasihar köyünün Kayalık mezrası ve Soğanlı köyünde bulunan 3 hanede karantina uygulanıyor.

Tedarik zinciri, kamu personeli, ağır ve acil hastaların giriş, çıkış yapabildiği ilçede, görevlendirilen personel tarafından vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor.

Kaymakam Recep Hasar, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezi ile bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması kararını aldıklarını hatırlattı.

İlçe merkezine giriş ve çıkışların 8 gün süreyle sınırlandırıldığını aktaran Hasar, "İlçede gereken bütün önlemler alındı. Tedarik zincirinde, dışarıdan gelen personelin gelip gitmesinde, ağır hastaların hastaneye nakillerinde bir sıkıntı bulunmuyor." dedi.

Kaymakam Hasar, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuyu yakından takip ettiğini ifade ederek, vaka sayısının az olduğunu fakat temaslı sayısının fazla olması nedeniyle tedbir amaçlı böyle bir karar aldıklarını anlattı.

"İlçemiz, Siirt merkeze yakın bir mesafede bulunmaktadır. Dolayısıyla virüsle mücadelenin temel unsuru da insan sirkülasyonu mobiliteyi azaltmaktan geçiyor." diyen Hasar, karantinanın sınırlı olduğunu ve ilçe genelini kapsamadığını ifade etti.

Hasar, köylerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek suretiyle normal hayatın devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde sadece giriş ve çıkışlar söz konusu. Bu manada tedarik zincirinde, dışarıdan gelen personelin gelip gitmesinde, ağır hastalarımızın hastaneye nakillerinde bir sıkıntı yok. İlerleyen günlerde temaslıların testlerini alacağız. Bunların testlerinin sonuçlarına göre uyguladığımız sınırlamayı kaldıracağız. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde. Vefa Sosyal Destek Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığımız tamamen görevinin başında, hep birlikte süreci yakından izliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun."

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