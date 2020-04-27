Karantinadaki vatandaşlardan görevlilere teşekkür mektubu

Belçika’dan getirilerek Covid-19 önlemleri kapsamında Gümüşhane’deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu’na yerleştirilen vatandaşlar kendilerine hizmet eden çalışanlara kapılarına astıkları mektuplarla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Belçika’dan kalkan uçakla Trabzon’a oradan da otobüslerle 22 Nisan günü Gümüşhane’ye getirilen 245 Türk vatandaşının karantina süreci devam ediyor.

14 gün boyunca karantinada kalacak olan vatandaşların her türlü ihtiyaç ve hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı koordinasyonunda sağlanıyor.

Yurtta kalan Tuğçe Kabaoğlu isimli vatandaş kapısına astığı mektupla kendisine hizmet eden tüm görevlilere teşekkür etti. Kabaoğlu mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Değerli görevliler, bizlere yapmış olduğunuz yardımlardan dolayı çok teşekkür ederim. Herkesin ilk defa içinde bulunduğu bu durum karşısında sizlerin emeğini gören, takdir eden, saygı duyan, alkışlayan bizler nihayetinde insanız ve hatalar yapabiliriz. Bazı insanlarımız vatandaşlarımızın sizin de içinde bulunduğunuz durumu anlamayabiliyor, anlayışsız davranabiliyor. Ancak bu durum aslında bunu bilerek, isteyerek yaptıklarını göstermez. Onlarda sizler gibi stresli, endişeli, onlarda tıpkı sizler gibi ailesinden uzak durumdadırlar. Bu yüzden onları da anlayışla karşılayabiliyorsanız işinizi daha gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kaldı ki biz insanlar bazı şeyleri göremesek de Allah sizleri, emeklerinizi görür mutlaka. İyi ki varsınız.”