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Aktüel

Karantinadaki vatandaşlardan duygulandıran ’Anneler Günü’ mesajı

Katar’dan gelen ve korona virüs tedbirleri kapsamında Çankırı’da karantinaya alınan vatandaşlar, Anneler Günü’nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:59:56 -
Karantinadaki vatandaşlardan duygulandıran ’Anneler Günü’ mesajı

Katar’dan gelen ve korona virüs tedbirleri kapsamında Çankırı’da karantinaya alınan vatandaşlar, Anneler Günü’nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.


Katar’dan Türkiye’ye getirilen 162 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çankırı’daki Sabiha Anne Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Yurtlarda misafir edilen vatandaşlar, bu sene Anneler Günü’nü karantinada karşıladı. Anneleriyle telefonlardan hasret gideren vatandaşlar, annelere söylemek istediklerini içeren bir video yf çekti. Duygularını dile getiren vatandaşlar, başta anneleri olmak üzere uzun süredir göremedikleri aile üyelerini çok özlediklerini dile getirdiler.


Duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, çok sevdiklerini belirttiği annelerine çeşitli mesajlar gönderdi.

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