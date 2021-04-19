  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Karantinada olması gereken sürücüyü polis yakaladı
Yerel

Karantinada olması gereken sürücüyü polis yakaladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde KOVİD-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken bir sürücü, denetim yapan polislere yakalandı. Sürücüye 3 bin 400 lira ceza uygulanırken, adli işlem de başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 14:41:00 -
Karantinada olması gereken sürücüyü polis yakaladı

Konya Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saat süren hafta sonu sokağa kısıtlamasında kent merkezinde uygulama ve denetim gerçekleştirdi. İlçe merkezinde farklı noktalarda yapılan yol kontrolü ve seyir halinde gerçekleştirilen kısıtlama uygulamalarında ekiplerce Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerinden 7 sürücüye işlem yapılarak toplamda 3 bin 535 liralık ceza uygulandı. Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 7 kişi hakkında da idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Test sonucu pozitif

Denetimlerde, Antalya Caddesi üzerinde durdurulan bir araç sürücüsünün yapılan HES kodu sorgulamasında koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Evde karantinada olması gereken araç sürücüsüne, karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 400 liralık ceza uygulanmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, sürücü hakkında adli yönden de işlem başlatılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!
Gündem

Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vekili tayin ettiği talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'na da pis dillerini uzattılar. Paçavra Cumhuriyet,..
FETÖ'nün Karlov suikastiyle asıl hedefi darbeydi!
Gündem

FETÖ'nün Karlov suikastiyle asıl hedefi darbeydi!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti ile ilgili davada gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, suikastın tek amacının “Türkiye ..
İzmir'de sokak ortasında korkunç cinayet! Defalarca ateş etti
Yerel

İzmir'de sokak ortasında korkunç cinayet! Defalarca ateş etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Murat A. (35), annesinin eski eşi Mahmut Karşıcı'yı (55), sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldürüldü. Zanlı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay