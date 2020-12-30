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Sağlık Karantinada gıda yardımı nasıl alınır?
Sağlık

Karantinada gıda yardımı nasıl alınır?

Karantinada gıda yardımı nasıl alınır? Karantinada ihtiyaçlar nasıl karşılanır? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışlar sebebiyle her geçen gün daha fazla kişi karantinaya alınıyor. Karantina sürecinde bireylerin evleri gözetim alında tutulmaktadır. Bu süreçte evlerine herhangi bir şekilde giriş–çıkış yapılmamaktadır. Peki, Karantinada gıda yardımı nasıl alınır? Karantinada ihtiyaçlar nasıl karşılanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:35:00 -
Karantinada gıda yardımı nasıl alınır?

Koronavirüs belirtileriniz varsa en yakın sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunmanız gerekir. Hastaneler bünyesindeki korona bölümlerinde eğer belirtiler bulunuyorsa test yapılır. Koronavirüs testiniz pozitif çıkması halinde ilk etapta durumunuz incelenir ve daha sonra evinizde 14 gün karantinaya alınırsınız. Valilik veya kaymakamlık bünyesindeki İl Umumi Hıfsa Kurulu’na gönderilir ve emniyet güçleri izolasyonunuzun sağlanabilmesi için gerekli önlemleri sağlar. Ardından karantinada olduğunuza dair bilgiler İl veya İlçenizdeki Sağlık Müdürlüğü, emniyet birimleri ve bağlı olduğunuz belediyelere gönderilir.

Virüsün kuluçka süresi 14 gün olması nedeniyle şüpheyle hastaneye başvuruda bulunursanız 14 gün karantinaya alınırsınız. Koronavirüs testiniz negatif çıksa dahi bilgileriniz emniyete gönderilir ve evde olup olmadığınız kontrol edilecektir. Karantina süreci içerisinde ihtiyaçlarınızın karşılanabilmesi için 112 vefa birimini aramanız gerekir. Vefa destek birimleri aktif olarak çalışmaktadır. 112’yi arayarak karantinada olduğunuzu söylemeniz yeterli olacaktır.

Sokağa çıkma yasağı uygulandığı süreçte 112 Vefa Destek hattı ihtiyaçlarınız olan gıdaları evinize teslim etmektedir. Ancak şu an için herhangi bir kısıtlama uygulanmadığından sadece karantinada tutulanlara hizmet vermektedir.

 

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