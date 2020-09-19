Karantina uygulamasına başlanılan İsrail'de Kovid-19 vakaları 180 bini geçti

KUDÜS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için yeniden karantina uygulamasına geçilen İsrail'de toplam vaka sayısı 180 bini geçerken, can kaybı da 1226'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 30 kişi daha yaşamını yitirdi ve 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1226'ya, vaka sayısı da 183 bin 602'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 604'nün durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 132 bin 449'a ulaştı.

- Aktif vaka sayısı 50 bine yaklaştı

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 49 bin 927'ye yükseldi.

İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle dün 3 haftalık karantina uygulamasına başlanmıştı.