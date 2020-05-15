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Karantina süresinin uzatılmasına tepki gösteren kişilere cezai işlem

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde korona virüs nedeniyle karantina alınan Cumhuriyet Mahallesinde karantina süresi uzatılınca bazı kişiler duruma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:53:00 -
Karantina süresinin uzatılmasına tepki gösteren kişilere cezai işlem

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde korona virüs nedeniyle karantina alınan Cumhuriyet Mahallesinde karantina süresi uzatılınca bazı kişiler duruma tepki gösterdi. Polis bu kişilere idari para cezası uyguladı.


Kahta’nın Cumhuriyet Mahallesi 1305, 1302 ve 1303 nolu sokaklarda korona virüs (Covid-19) vakaları görülünce İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1 Mayıs 2020 tarihinde karantina kararı oldu. Belirtilen sokaklarda yeni vakaların görülmesi üzerine kurul, 8 Mayıs tarihinde yeni bir karar alarak bölgedeki karantina süresini 14 gün uzattı.


Karantina süresinin uzatılmasına mahalle sakinlerinden bazıları tepki gösterdi. Karara tepki gösteren vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale ederek karantina kurallarına uymayan 2 şahsa idari ceza uyguladı.

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