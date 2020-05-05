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Karantina süresi dolan 168 vatandaş memleketlerine gönderildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan’dan getirilen ve Denizli’de karantina altına alınan 168 vatandaş 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 01:32:56 -
Karantina süresi dolan 168 vatandaş memleketlerine gönderildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan’dan getirilen ve Denizli’de karantina altına alınan 168 vatandaş 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.


Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde uçakla Suudi Arabistan’dan getirilen 168 Türk vatandaşı Denizli’de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdunda 14 boyunca karantinada kaldı. 168 vatandaş karantina süresinin dolmasının ardından AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bindirildikleri otobüslerle memleketlerine gönderildi.

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