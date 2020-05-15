Karantina sürecini tamamlayan 167 kişi evlerine döndü

Suudi Arabistan’dan gelen 167 kişilik kafile Balıkesir’de Hasan Basri Çantay Yurdunda ki karantina süreçlerini tamamlayarak memleketlerine uğurlandı.

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Suudi Arabistan’dan getirilen ve Çağış Kampüsünde bulunan Hasan Basri Çantay Yurduna yerleştirilen 167 kişinin karantina süreci tamamlandı. Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle evlerine uğurlandı. Sabah saatlerinde sosyal mesafe kuralına göre tek tek otobüslere alınan vatandaşlara memleketlerine dikmeleri için Balıkesir Hatırası birer tane fidan hediye edildi.

Suudi Arabistan’dan gelen ve memleketlerine uğurlanan vatandaşlar, Beklemediğimiz kadar güzellikler gördük, gösterilen ilgi, hizmet ve samimiyet için teşekkür ederiz, Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun ” diyerek hiçbir zaman bugünleri unutamayacaklarını söylediler. Ailesiyle birlikte minik misafirimiz de “İnşallah bir daha fırsatımız olur da buraya geliriz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bugün yurdumuzda kalan son kafilemizi de memleketlerine uğurluyoruz. Buradan ayrılan vatandaşlarımızdan bizim ricamız ve önerimiz, gittiklerinde evlerinde de bu 14 günlük süreci devam ettirmeleri. Hizmetlerimizde aile sıcaklığını hissettirmeyi ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı amaçladık. İnşallah memnun ayrılmışlardır. Kendilerine şimdiden hayırlı bayramlar, iyi yolculuklar diliyorum. Bu çalışmalarımıza destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğüne, Kızılay Şube Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, Afad Müdürlüğüne ve burada mesailerini harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.