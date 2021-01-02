Karantina ihlali yapan kadın polise yakalandı
Kayseri'de koronavirüs temaslısı olması nedeniyle karantinada olması gereken bir kadın, polis tarafından kontrol noktasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü H.G'nin Kovid-19 temaslısı olduğu için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
Ekipler, kadına 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.
H.G, 112 Acil Servis ekiplerinin nezaretinde Kovid-19 testi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.