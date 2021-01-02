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Sağlık Karantina ihlali yapan kadın polise yakalandı
Sağlık

Karantina ihlali yapan kadın polise yakalandı

Kayseri'de koronavirüs temaslısı olması nedeniyle karantinada olması gereken bir kadın, polis tarafından kontrol noktasında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:02:00 -
Karantina ihlali yapan kadın polise yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü H.G'nin Kovid-19 temaslısı olduğu için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler, kadına 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

H.G, 112 Acil Servis ekiplerinin nezaretinde Kovid-19 testi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.

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