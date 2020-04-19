Karantina döneminde akıllı telefon kullanımı zirve yaptı

Koronavirüs nedeniyle pek çok kişi evlerinden dışarı adım atmıyor. Bu durumda zaman geçirmek için yöneldiğimiz alternatifler arasında ise telefonlar önemli yer tutuyor. Hemen herkes için telefon artık kendilerini ayrı düşünemedikleri bir parçaları olmuş durumda.

İnsanların yarıdan fazlası telefonlarını daha fazla kullanıyor

Android Authority, takipçilerine tek ve çok basit bir soru sordu, "Kovid-19 süreci boyunca telefonunuzu ne kadar sık kullanıyorsunuz?" Soruya gelen cevaplar ise bir noktada beklenilen seviyedeydi.

Katılımcıların %55,62’si, telefonlarını normalden çok daha fazla kullandıklarını belirtirken, %36,93’lük bir kesim ise telefon kullanım oranlarında çok da bir değişim yaşamadıklarını söyledi. Telefon kullanımı azalanlar ise yalnızca % 7,45’te kaldı.

Ankete katılanların sayısı 700’e yakın olurken, insanların telefon kullanımını ciddi oranda arttırdıkları görüldü. Bu durum aslında çok da şaşırtıcı değil, zira koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız dönemde pek çoğumuz yapacak bir şey bulmakta zorlanıyor.

Bu araştırma en nihayetinde bir bilimsel makale değil, haliyle çok geçerli sonuçları yok. Yine de sonuçlar hakkında bir fikir yürütmemiz gerekecekse insanların en temel ihtiyaçlarından birinin sosyalleşmek olduğunu hatırlamakta fayda var.

Koronavirüs insanları eve kapattı

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar son aylarda evlerinden çıkmıyor. Böylece salgının yayılma hızının azaltılması gerekiyor. Pek çok çalışan evden çalışıyor ve toplantılarını da internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öğrenciler de uzaktan eğitim almaya başladı.

Akıllı telefonlara yönelik araştırmayı destekleyecek benzer rakamlar da daha önce Steam’den gelmişti. Oyun platformunda aynı anda oyun oynayan kişilerin toplam sayısı rekoru da her hafta sonu daha da gelişmişti.