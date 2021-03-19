Karanlık Oda'nın soytarısı Hürrem, fitne tohumları ekmeye devam ediyor

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Yazılarında gazeteci değil soytarı dili kullanan Hürrem Elmasçı lakaplı Karanlık Oda yazarı, bugünkü yazısında da fitne tohumları ekti.

Menzil'i hedef aldı

'Şekerim' diyerek sözlerine başlayan laubali kişi, "22 Mart'ı not edin." ifadesi ile algı operasyonunu sürdürdü. "22 Mart Pazartesi günü siyaset sahnesinde yer yerinden oynayacak o derece, benden söylemesi!" iddiasını ortaya atan yazar, Menzil tarikatını da hedef aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ağzından konuşarak fitne tohumları eken laubali yazar, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bey için, 'Menzilcilerden de bıktı' filan demiştim. Bakanlık bürokratlarından birilerini görevden aldı, sıkıntı oldu bazı çevrelerde. Hangi çevreler derseniz, Sağlık Bakanlığında Menzilci çevreler! En meşhurları da GATA’nın eski başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer’di. Menzil tarikatından olduğunu hiç saklamadı zahir. Biliyorsunuz zaten, hani hadsiz açıklamalar yapmıştı da Fahrettin Koca bey hemen görevden aldı. Çok değil, Ekim’di sanırım." dedi.

Yalanlarını 'kulis bilgisi' diye yutturmaya çalışıyor

Ortaya attığı yalanları 'kulis bilgisi' diye yutturmaya çalışan soytarı kılıklı yazar, "Bugün çok önemli havadislerim var: Bakan Fahrettin Koca Bey ile aynı sıkıntılı durumda olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 'istifası' kabul edilen ikinci bakan diye de yazdım biliyorsunuz. Lakin, bu kadar sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Ankara derin mahfilleri kaynıyor. Siyasi kulisler hayli hareketli, telefonum susmuyor desem yeridir." ifadesini kullandı.

Laubali Oda Tv yazarı, şunları söyledi:

"Dedim ya; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesinden bazı isimlerin üstünü çizdi. Artık, nedir nedendir ben bilmem; bilirim de bilmem! Elbet yazarım, belli olmaz benim sağım solum. Bakan Fahrettin Koca ve Bakan Ziya Selçuk dışında kimler gidici yazayım: Bir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk. İki, Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli. Üç, benim en şaşırtıcı bulduğum; Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu. Sıkı durun! Dört, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Evet şekerim Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak ve fakat bir üst makama çıkartılacak! Öyle ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu’yu yardımcısı yapmaya karar verdi."

Geçtiğimiz hafta içinde de aynı Bakan Koca'yı hedef almıştı