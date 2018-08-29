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Karanlık odalar ABD’nin yanında

Türkiye’nin tüm milli meselelerinde ülke menfaati karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken karanlık odalardan yeni bir skandal açıklama daha geldi. ABD’nin Türkiye’ye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaşı görmezden gelen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, Türkiye’nin yanında değil ABD’nin yanında olduğunu gösterdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:44
Karanlık odalar ABD’nin yanında

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Türkiye’nin çıkarları karşısında sürekli dış güçleri savunarak, hükümeti eleştiren, Suriye’de meydana gelen iç savaşta “Suriye’ye düşen füzeler ülkemizde işbirlikçi AK Parti iktidarının da övgüsünü ve desteğini kazanmıştır” şeklinde skandal ifadelere imza atan TMMOB, Türkiye’ye karşı ekonomik saldırılarda da ABD’nin yanında yer alan açıklamalarıyla yeni bir skandala imza attılar. Türkiye’ye karşı şer güçlerin başlattığı ekonomik saldırılara karşı, “Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz” denilen açıklamada, “Yaşadığımız büyük krizi basitçe kur artışı olarak adlandırmak ve sebebini de dış güçlere bağlamak doğru değildir” denildi.

EMPERYALİSTLERİN YANINDA

TMMOB yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu krizin asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren küresel sermaye güçlerinin güdümünde kesintisiz bir şekilde uygulanan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya dayalı neoliberal politikalardır. 16 yıldır bu politikaları ısrarla uygulayan AK Parti iktidarı ise yaşanan krizin baş sorumlusudur” ifadelerine yer verilerek Türkiye’nin yanında değil saldırıyı gerçekleştiren ABD’nin yanında olduklarını belirttiler.

Özelleştirmeleri eleştirerek hükümete saldıran TMMOB, “Pervasızca yapılan özelleştirmelerle üretken kamu kuruluşlarımızın büyük bir kısmı elden çıkarılmış, elde kalan az sayıdaki kuruluş da idari bütünlükleri parçalanarak ve serbestleştirme uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

MEGA PROJELERİ HEDEF ALDILAR

3’üncü Havalimanı, Kanal İstanbul ve Nükleer Santral gibi dev projeleri de her fırsatta hedef tahtasına koyan TMMOB yine mega projelerin durdurulmasını istedi. Türkiye’nin geleceği için büyük adımları hazmedemeyen TMMOB açıklamasında “Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer Tesisi başta olmak üzere halkın öncelikli ihtiyaçları yerine sermaye kesimlerine rant aktarmayı amaçlayan projeler derhal durdurulmalıdır” ifadeleri yer aldı.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:44
  1. İstanbul
  2. TMMOB
  3. Mega yatırımlar devam ediyor

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