Karanlık Oda kendini rezil etti! Dolar yükselirken başka düşerken başka manşet
Amerika’nın Türkiye’ye karşı başlattığı dolar operasyonu ile kurların yükselmesinde ‘hükümet ekonomiyi yönetemiyor’ manşetleri atarak kamuoyunda Erdoğan algısı yapan karanlık Oda TV, doların düşmesi sonra Erdoğan için, “oyunu kuralına göre oynamıyorlar” başlığı attılar.
Ülkenin karanlığa gömülmesini dört gözle bekleyen maşalar, sosyal medyaya kendini güldürdü. Doların yükselmesini ‘hükümet ekonomiyi yönetemiyor, Erdoğan konuştukça dolar çıkıyor, biri bu adamı sustursun’ manşetleri ile süsleyen karanlık gazete alay konusu oldu.
‘Oyunu kuralına göre oynamıyorlar’
Oda TV’nin internet yayın organı, yabancı basın diyerek, analist İpek Özkardeşkaya’nın “Türkiye karmaşık bir sürece giriyor, artık oyunu kuralına göre oynamıyorlar” sözlerini manşet yaparak gülünç duruma düştü.