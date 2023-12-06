Karanlık Nebula ‘Tuğla’yı Görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu’ndan yeni gözlem paylaşıldı. Ünlü teleskop, bu defa Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki karanlığa odaklandı ve Tuğla (The Brick) nebula görüntüsünü paylaştı.

Bilimsel olarak G0.253+0.016 olarak adlandırılan bu geniş alan, Güneş’in kütlesinin 60 milyon katı ağırlığındaki bulutsu oluşumların devasa bir birleşimi olan Merkezi Moleküler Bölge (Central Molecular Zone) içinde yer alıyor.

Bu bölgedeki birçok komşu bulutsu doğan yıldızların göksel koreografisiyle hareketlenirken, Tuğla nebulası ise Galaktik Merkez’in ışıltılı öfkesinin karşısında karanlık, önsezili bir levha olarak göze çarpıyor. Haliyle yıldız oluşum arenasındaki tuhaf tembelliği gökbilimcileri şaşırtıyor. Bununla ilgili olarak çok sayıda teori var. Örneğin belki de henüz yıldız oluşumuna başlamamış yavru bir nebula olduğu ya da belki de iç türbülans veya manyetik alanların yıldız oluşumu için bir ön koşul olan çöküşünü engellemesi gibi.

The Astrophysical Journal’da yayımlanan bulgular, bu astronomik muammaya yeni bir katman ekledi. James Webb, Tuğla’nın içinde bir karbonmonoksit buz hazinesini ortaya çıkardı.

James Webb Uzay Teleskobu’nun Görüntülediği Karanlık Nebula ‘Tuğla’ ve İçindeki Hazineler

Karbonmonoksit buzu daha önce Galaktik Merkez’de toz parçacıkları üzerinde yoğunlaşırken tespit edilmişti. Ancak yıldızlararası ortamda tespit edilmesi oldukça zor. Bu nedenle galaksinin merkezindeki nebulalarda ne kadar buz olduğunu kimse bilmiyordu. Bu nedenle Florida Üniversitesi’nden Adam Ginsburg liderliğindeki gökbilimciler, JWST’nin Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) bu kadar çok madde tespit ettiğinde şaşırdılar. Ginsburg yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Gözlemlerimiz, buzun orada çok yaygın olduğunu ve gelecekte yapılacak her gözlemin bunu hesaba katması gerektiğini ikna edici bir şekilde gösteriyor.”

Yıldız oluşumu için bir katalizör olan karbonmonoksit buzunun bolluğuna rağmen, JWST’nin ölçümleri beklenmedik bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Tuğla’nın içindeki gaz buzlu içeriğine rağmen, moleküler benzerlerine kıyasla şaşırtıcı derecede sıcak olduğunu ölçtü.

Uzay teleskobunun bu kozmik bulmacaya yolculuğu burada bitmiyor. Ginsburg’un ekibi gözlemevini kullanarak Tuğla ve Galaktik Merkez’deki komşu nebulalar içinde gizlenen diğer buz çeşitlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Ekibin araştırmaları sadece astronomik bir meraktan ibaret değil. Bu galaktik çekirdeklerin incelenmesinden elde edilen bilgiler, potansiyel olarak süper kütleli kara delikleri doğuran koşullara ışık tutarak geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. Bu bilgiler bazı devasa nebulaların neden çok sayıda yıldız doğurmak yerine kara deliklere çöktüğünün ardındaki gizemi çözebilir ve kökenleri hakkındaki hakim teorilere meydan okuyabilir.