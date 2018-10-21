Karanlık kafa yine sahnede

Resul Ekrem Şahan / ANKARA

Danıştay 8. Dairesi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ilköğretim okullarında uygulanan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay’ın kararının ardından başörtüsü düşmanlığı ile bilinen Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, “Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, “Bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da” şeklindeki açıklamasına kamuoyundan sert tepki geldi.

Karanlık zihniyet pusuda

Türkiye Adalet Platformu Başkanı Avukat Bülent Demir, “Bu açıklamalar maalesef talihsiz açıklamalardır. Milli iradeyi hiçe sayan bu zihniyetin aslında değişime uğramadığı millete rağmen milleti hiçe saydığı aşikardır. Gücü elinde bulundurduğunda konuşan cesaretlenen güç elinde yokken köşesine çekilen ve sinen bu zihniyet pusuya yatmış bir avcı misali avının tuzaklarına düşmesini beklemektedirler. Allah, bu millete bir daha böyle bir zilleti yaşatmasın. Ekonomik baskılar diğer baskılar aslında temelde bu gibi kazanımların yeniden kaybedilmesine yönelik” şeklinde konuştu.

Bugün ellerinde sopa yok

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Bu tarz açıklamada sadece Eminağaoğlu’nu ele almak doğru değil. Geçtiğimiz gün bazı siyasi partiler konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarla Danıştay kararını desteklemiş oldular. Bugün ellerinden sopa gittiği için yumuşak konuşuyorlar. Yarın o sopa Allah korusun ellerine geçerse hiçbir şekilde insanları sıra dayağına çekmekten çekinmeyecekler” değerlendirmesinde bulundu.