Karanlık günler yakın! Çin'den dünyaya elektrik konusunda kötü haber

Yeni Akit Ankara

Çin Devlet Konseyi Ofisi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında 2014 yılından bu yana Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) birim başına enerji tüketiminin yüzde 20 azaldığı bilgisi verildi. Çin’de yıllık ortalama yüzde 2,9’luk enerji tüketimi artışıyla yüzde 6,2’lik ulusal ekonomik büyüme desteklendi ve enerji tüketimi yapısı önemli ölçüde optimize edildi.

Yeşil enerjiye ağırlık veriliyor

2014 yılında yüzde 65.8 olan kömür tüketim oranı 2021’de yüzde 56’ya indi. Yıllık ortalama 1,4 puanla tarihin en hızlı düşüşü gerçekleştirildi. Aynı dönemde temiz enerji tüketiminin oranı yüzde 16,9’dan yüzde 25,5’e yükseldi. Ulusal ultra düşük emisyonlu kömür yakıtlı elektrik üretim kapasitesi 1 milyar kilovatı aştı. Bunun yanı sıra Çin, Kuşak ve Yol güzergahı boyunca yüksek kaliteli enerji işbirliğini destekledi ve 100’den fazla ülke ve bölgeyle yeşil enerji projelerini yürütmeye devam ediyor. Bağımsız nükleer enerji teknolojisi ve ekipmanlarının ihracatında atılımlar gerçekleştirildi. Fotovoltaik endüstrisi, küresel pazar için modüllerin yüzde 70’inden fazlasını tedarik etti.

Bu sürede Çin’in kurulu elektrik üretim kapasitesi 2,4 milyar kilovatı aştı ve kişi başına elektrik tüketimi 2014’te 4 bin kilovatsaatten şimdi 6 bin kilovatsaatte yükseldi, bu oranla Çin, İngiltere ve İtalya’yı geçerek Almanya ve Fransa gibi ülkelere yaklaştı. 2021 yılında Çin’in yenilebilir enerji üretimi 2,49 trilyon kilovatsaatte ulaştı, bu toplam elektrik tüketiminin yüzde 29,9’unu oluşturdu.